Zugänge beim Landesliga-Aufsteiger und bei zwei Kreisligisten

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

SV Weissenau (Kreisliga A1 Bodensee)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Ylber Xhafa wechselt zum SV Oberzell! Der Abgang unseres Mittelfeldspielers steht nun bereits einiger Zeit fest. Zu dem wurde der Transfer seitens SV Oberzell vor einigen Wochen gemeldet, dennoch wollen wir uns auf unserem Kanal von Ylber offiziell verabschieden. Ylber kam in der Vorbereitung der Rückrunde in der Saison 2023/24 zu unserem Verein und hat nach einer neuen Herausforderung gesucht. Dadurch, dass Ylber noch Spiele für den SV Baindt bestritten hat, war er somit die ganze Rückrunde gesperrt und konnte nicht bei uns eingesetzt werden. Ylber war unter anderem stark daran beteiligt, dass wir in der Saison 2024/25 in die Kreisliga A aufsteigen konnten. Ylber kam in der Zeit beim SVW auf insgesamt 30 Spiele darunter waren 13 Tore und 1 Assist. Danke dir, dass du so einen unerbitterlichen Ehrgeiz und Motivation in unseren Verein und unsere Mannschaft gebracht hast! In diesem Sinne wünschen wir Dir eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit bei Deiner neuen Aufgabe beim SV Oberzell.

SSV Zuffenhausen (Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Wir freuen uns, Sedad Köylü beim SSV Zuffenhausen begrüßen zu dürfen! Sedad kommt vom Aufsteiger Sportkultur Stuttgart zu uns – mit denen er in die Kreisliga A1 aufgestiegen ist. Der technisch starke Offensivspieler bringt viel Spielfreude, Tempo und Torgefahr mit in unser Team. Erhan Atici über den Neuzugang: „Sedad ist ein dynamischer, spielfreudiger Offensivspieler. Er hat das Potenzial, Stammspieler bei uns zu werden. Wir sind sehr froh, dass er sich – trotz mehrerer anderer Angebote – für den SSV entschieden hat. Menschlich wie spielerisch passt er absolut zu uns.“ Mit Sedad gewinnen wir einen hungrigen, talentierten Spieler, der unser Offensivspiel nochmal variabler machen wird – und der auf und neben dem Platz perfekt ins Team passt. Sedad, wir freuen uns auf deinen Einsatz im grün-weißen Trikot! Auf eine starke gemeinsame Zeit!

