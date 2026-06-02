Zugänge beim Bezirksliga-Meister und neues Kreisliga-Trainerteam

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei der TuS Metzingen II beginnt zur neuen Saison eine neue Ära. Serhan Öztekin und Massimo Tardanico übernehmen die U23 des A-Ligisten und sollen die Mannschaft sportlich wie menschlich weiterentwickeln. Öztekin kennt den Verein bereits aus seiner Zeit als Trainer der A-Junioren und ist mit der Philosophie der TuS eng verbunden. Tardanico bringt ebenfalls Erfahrung aus dem Jugend- und Aktivenbereich mit. Mit dem neuen Trainerduo und weiteren geplanten Neuzugängen blickt Metzingen voller Vorfreude auf die kommende Saison.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Köngen

Der TSV Köngen kann weiter auf Nick Widmann bauen. Das Eigengewächs, das bereits in der A-Jugend beim TSVK ausgebildet wurde, hat seinen Vertrag in der Fuchsgrube verlängert. Der groß gewachsene Abwehrspieler geht damit in seine fünfte Aktivensaison und hat sich längst als feste Größe und wichtiger Leistungsträger etabliert. Nach seinem Kreuzbandriss aus der Vorrunde arbeitet Widmann derzeit an seinem Comeback. Köngen freut sich auf seine Rückkehr und weitere Stabilität in der Defensive.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

VfR Sulz

Der VfR Sulz treibt nach der Meisterschaft in der Bezirksliga Nordschwarzwald seine Planungen weiter voran. Mit Tayson Beck und Mohamed Benhamou schließen sich zwei weitere Neuzugänge dem künftigen Aufsteiger an. Beck kommt vom SV Fischingen und soll die Defensive mit Erfahrung und Zweikampfstärke stabilisieren. Benhamou wechselt von der Spvgg Oberndorf nach Sulz und bringt reichlich Torgefahr mit: In der laufenden Saison erzielte der 23-jährige Stürmer bereits 18 Treffer.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++