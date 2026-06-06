Zugänge bei zwei Landesligisten und vier Bezirksliga-Abschiede

– Foto: Jacqueline Maier

Der SV Wurmlingen verabschiedet zur neuen Saison vier Spieler aus dem Bezirksliga-Kader. Maximilian Mayer wechselt nach zwei Jahren zum SC 04 Tuttlingen, Nico Marks zieht es nach ebenfalls zwei Jahren zum SV Mühlhausen. Der bisherige Spielertrainer Tom Schmid schließt sich nach vier Jahren dem Landesligisten SG Empfingen als spielender Co-Trainer an. Marc Bippus beendet seine aktive Fußballkarriere. Der SVW bedankt sich bei allen für ihren Einsatz und wünscht ihnen für die Zukunft viel Erfolg.

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TSV Wäschenbeuren

Der TSV Wäschenbeuren stellt die Weichen für die kommende Saison in der Kreisliga A3 Neckar/Fils. Martin Röhr kehrt an den Haldenwang zurück und übernimmt ab Sommer das Traineramt bei Team I. Er folgt auf Spielertrainer Chris Loser, der den Verein zum Saisonende verlässt. Röhr kennt den TSV bereits aus einer früheren erfolgreichen Tätigkeit und war zuletzt zwei Jahre als Verbandstaffeltrainer bei der A-Jugend von Normannia Gmünd tätig. Der Verein freut sich auf die erneute Zusammenarbeit.

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Sport-Union Neckarsulm

Die Sport-Union Neckarsulm verstärkt ihren Kader für die Landesliga Württemberg, Staffel 1, mit Nino Trebisonda. Der junge Außenverteidiger wechselt von der Spvgg Neckarelz nach Neckarsulm und bringt trotz seines Alters bereits Erfahrung im Herrenbereich mit. In der abgelaufenen Saison spielte er mit Neckarelz in der Verbandsliga Nordbaden. Die Sport-Union gewinnt damit einen entwicklungsfähigen Spieler, der auf den Außenverteidigerpositionen zusätzliche Optionen schaffen soll. Der Verein heißt Nino Trebisonda herzlich willkommen.

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FC Esslingen

Der TSV Bernhausen verstärkt seine Defensive für die kommende Saison in der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Fabian Fuhl wechselt vom künftigen Ligakonkurrenten FC Esslingen an den Fleinsbach. Der 24-jährige Linksfuß ist für die Abwehrreihe vorgesehen und bringt gute physische Voraussetzungen mit. Mit seiner Verpflichtung erweitert der TSV Bernhausen die Möglichkeiten in der Defensive und setzt seine Kaderplanung weiter fort. Der Verein heißt Fabian Fuhl herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Zeit.

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