Allgemeines
Zugänge bei zwei Kreisligisten und einem Bezirksligisten

News aus den Vereinen: Was hat sich getan?

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TSV Neckartenzlingen (Kreisliga B4 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Heute stellen wir Noah Wucherer vor.

Name : Noah Wucherer
Position : Torspieler
Trikotnummer : 44
Stärken : Schnelligkeit, 1vs.1, Ehrgeiz
Motivation : Den TSV wieder feiern und die Heimat nach oben bringen
NUR DER TSV
Lieblingssong : Gott mit uns - Krawallbrüder
Letzte Stationen : TSV Neckartenzlingen / Großbettlingen / Altdorf-Großbettlingen / Altdorf / TSV Neckartenzlingen
Letzter Verein : Altdorf danach 5 Jahre Pause

Noah, wir freuen uns auf Deinen Einsatz im Team!

Sportkultur Stuttgart (Kreisliga A1 Stuttgart/Böblingen)

Es gibt einen Trainerrücktritt. Die bisherige Coach Ertan Bozkurt teilt dazu gegenüber FuPa mit: "Ich gekündigt wegen Meinungsverschiedenheiten und es nicht gepasst hat, wie ich es mir vorgestellt habe für die Kreisliga A Saison."

VfL Sindelfingen II (Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Neuzugänge - Mit Haris Skrijelj und Leo Blessing schließen sich zwei weitere Jungs aus unserer U19 der Zweiten an. Beide verteidigen künftig bei uns und bringen bereits Vereins-DNA mit.
Willkommen bei der Zweiten, Männer!

SGM Felldorf/Bierlingen (Bezirksliga Nordschwarzwald)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Julian Mayer verstärkt die SG Offensive! Als zweiten Neuzugang für unsere Bezirksliga Mannschaft heißen wir Julian Mayer, der von den A-Junioren des VfL Herrenberg zu uns stoßt, recht herzlich Willkommen. Der 18-jährige Bondorfer Jungspund ist kein unbekannter für unsere Jungs und war bereits in der letzten Saison ein Teil der SG-Anhänger an der Seitenlinie.
Zudem hinterließ er in der bisherigen Vorbereitungsspielen bereits bei Mitspielern, Trainer und Gegenspieler bleibenden Eindruck.

