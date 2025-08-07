Zugänge bei zwei Kreisligisten und einem Bezirksligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Heute stellen wir Noah Wucherer vor.
Name : Noah Wucherer
Position : Torspieler
Trikotnummer : 44
Stärken : Schnelligkeit, 1vs.1, Ehrgeiz
Motivation : Den TSV wieder feiern und die Heimat nach oben bringen
NUR DER TSV
Lieblingssong : Gott mit uns - Krawallbrüder
Letzte Stationen : TSV Neckartenzlingen / Großbettlingen / Altdorf-Großbettlingen / Altdorf / TSV Neckartenzlingen
Letzter Verein : Altdorf danach 5 Jahre Pause
Noah, wir freuen uns auf Deinen Einsatz im Team!
Es gibt einen Trainerrücktritt. Die bisherige Coach Ertan Bozkurt teilt dazu gegenüber FuPa mit: "Ich gekündigt wegen Meinungsverschiedenheiten und es nicht gepasst hat, wie ich es mir vorgestellt habe für die Kreisliga A Saison."
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Neuzugänge - Mit Haris Skrijelj und Leo Blessing schließen sich zwei weitere Jungs aus unserer U19 der Zweiten an. Beide verteidigen künftig bei uns und bringen bereits Vereins-DNA mit.
Willkommen bei der Zweiten, Männer!
Das teilt der Verein auf Instagram mit:
Julian Mayer verstärkt die SG Offensive! Als zweiten Neuzugang für unsere Bezirksliga Mannschaft heißen wir Julian Mayer, der von den A-Junioren des VfL Herrenberg zu uns stoßt, recht herzlich Willkommen. Der 18-jährige Bondorfer Jungspund ist kein unbekannter für unsere Jungs und war bereits in der letzten Saison ein Teil der SG-Anhänger an der Seitenlinie.
Zudem hinterließ er in der bisherigen Vorbereitungsspielen bereits bei Mitspielern, Trainer und Gegenspieler bleibenden Eindruck.
