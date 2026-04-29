Zugänge bei zwei Bezirksligisten und einem Kreisligisten

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Der TSV Dagersheim verstärkt sich für die kommende Saison in der Bezirksliga Stuttgart/Böblingen mit einem Spieler, der Stabilität und Erfahrung verspricht. Christian Kühl schließt sich den Herren I an und bringt aus der Landesliga genau jenes Profil mit, das einer Mannschaft in entscheidenden Phasen Halt geben kann. Seine Zweikampfstärke, seine Robustheit und seine Präsenz im Spiel gegen den Ball machen ihn zu einer Verpflichtung mit erkennbarem sportlichen Nutzen. Für Dagersheim ist dieser Transfer deshalb mehr als eine bloße Ergänzung des Kaders. Der Verein gewinnt einen Akteur, der Widerstandskraft und Verlässlichkeit verkörpert – Tugenden, die in einer langen Saison selten an Wert verlieren.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Oberboihingen

Der TSV Oberboihingen treibt seine Planungen für die kommende Saison weiter voran und hat den zweiten Neuzugang perfekt gemacht. Mit Luis kommt ein junger Spieler vom VfL Kirchheim an den Neckarpark – und damit ein Fußballer, der nicht nur neues Potenzial, sondern auch einen lokalen Bezug mitbringt. Für Oberboihingen ist das ein Transfer, der zur eigenen Ausrichtung passt: jung, entwicklungsfähig und hungrig. Die Erschde sichert sich damit früh weitere Verstärkung und begrüßt Luis herzlich in Blau und Gelb.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Kuppingen

Der TSV Kuppingen setzt für die neue Saison ein klares Ausrufezeichen und verstärkt seine Offensive mit Marvin Kennke. Der Neuzugang bringt langjährige Erfahrung aus der Bezirksliga mit und gilt als Spieler, der den Unterschied machen kann. Gerade in den entscheidenden Momenten soll seine Qualität dem Team zusätzliche Durchschlagskraft verleihen. Mit seinen fußballerischen Fähigkeiten und seiner Routine gewinnt Kuppingen einen Offensivspieler, der dem Angriffsspiel neue Akzente geben kann. Die Freude über seine Zusage ist entsprechend groß, denn der Verein holt nicht nur einen erfahrenen Akteur, sondern einen, von dem man sich in der Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen spürbare Impulse verspricht.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++