Zugänge bei zwei Bezirksligisten und ein Kreisliga-Transfer

– Foto: Jens Körner

Die SGM Ebhausen/Rotfelden setzt weiter auf junge Kräfte aus den eigenen Reihen. Mit Faisal Yuldash rückt ein weiterer Nachwuchsspieler fest in den Aktivenbereich auf. Ganz neu ist der Flügelspieler dort nicht: Bereits in der vergangenen Rückrunde kam er zu Einsätzen und erzielte dabei drei Tore. Yuldash ist auf beiden Außenbahnen einsetzbar und überzeugt vor allem mit seiner Geschwindigkeit. In seiner ersten kompletten Saison bei den Aktiven möchte er nun den nächsten Entwicklungsschritt machen. Sein ambitioniertes Ziel mit der SGM: die Meisterschaft.

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FSV Schwaigern

Der FSV Schwaigern begrüßt mit Edrissa Nyassi einen Rückkehrer. Der 26-Jährige kommt nach Stationen beim VfB Eppingen und bei der Sport-Union Neckarsulm zurück zu seinem Heimatverein, den er 2019 verlassen hatte. Nach einer längeren Leidenszeit soll Nyassi beim FSV Schritt für Schritt wieder zu alter Stärke finden. Für den Spieler war die Rückkehr naheliegend, da Schwaigern für ihn Heimat bedeutet und die Türen stets offenstanden. Sportlich verfolgt Nyassi ein klares Ziel: den Aufstieg in die Landesliga.

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TSV Genkingen

Der TSV Genkingen verstärkt seine Offensive mit Matthias „Matze“ Löffler. Der Stürmer wechselt vom SV Ringingen zum Bezirksligisten und soll künftig für zusätzliche Torgefahr sorgen. Einen ersten Eindruck seiner Qualitäten lieferte der Neuzugang bereits: In der vergangenen Woche erzielte Löffler direkt seinen ersten Treffer im TSV-Trikot. Damit gelang ihm ein Einstand nach Maß. Der TSV heißt Matze herzlich willkommen und freut sich auf die gemeinsame Saison.

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