Zugänge bei Tasmania und Preussen, Stammspieler verlässt Altglienicke Transfers in der Regionalliga von ser · Heute, 13:42 Uhr · 0 Leser

– Foto: Sebastian Räppold

Die Saison ist beendet, die kommende wird fleißig geplant. Bei Tasmania, Preussen und Altglienicke gibt es neue Transfers.

Verlust für Altglienicke Die VSG Altglienicke muss in Zukunft auf einen erfahrenen Leistungsträger verzichten. Patrick Kapp hat sich für einen Wechsel nach Aue entschieden, wird künftig das Trikot des Drittliga-Absteigers tragen. Der 28-Jährige ist 2024 aus Stuttgart nach Berlin gewechselt, war bei Altglienicke seither stets gesetzt, hat in der nun abgelaufenen Spielzeit alle 34 Regionalliga-Partien über die vollen 90 Minuten bestritten. „Patrick Kapp ist ein sehr erfahrener Abwehrspieler mit Führungsqualität und -anspruch. Er hat eine sehr geringe Fehlerquote und ist absolut stressresistent“, erklärte Aues Kaderplaner Steffen Ziffert.

Erfahrener Neuzugang bei Tas Während Altglienicke einen schmerzhaften Abgang zu verkraften hat, haben sich Tasmania und Preussen verstärkt. Der Aufsteiger Tasmania hat nach den Abgängen von Daniel Kaiser und Rico Steinhauer neue Erfahrung ins Team geholt. Tahsin Cakmak, der neue Mann im offensiven Mittelfeld, hat für Babelsberg, Hertha BSC II, den Berliner AK und Tennis Borussia über 180 Regionalliga-Spiele bestritten. Zuletzt war der 29-Jährige in der türkischen dritten Liga aktiv. Talent für Preussen Der jüngste Neuzugang beim BFC Preussen bringt deutlich weniger Erfahrung als Tas` Neuzugang mit. Melvin Berkemer hat gerade einmal zwei Jahre im Herrenbereich hinter sich. Der aus der Jugend des VfL Wolfsburg stammende Flügelspieler spielte 2024/25 für den VFC Plauen, wechselte anschließend ins Ausland zur U21 des niederländischen Erstligisten Roda Kerkrade. Nun soll und will der 21-Jährige in Berlin-Lankwitz die nächsten Schritte machen.