Zugänge bei gleich drei Kreisligisten und Trainer-Verlängerung

– Foto: TSF Ditzingen

Die TSG Abtsgmünd verstärkt ihre Offensive mit Denis Kukić. Der 23-Jährige wechselt vom SSV Aalen zum Kreisligisten und soll künftig für frische Impulse sorgen. In der Jugend spielte Kukić für die TSG Hofherrnweiler, ehe er beim SSV Aalen Erfahrung im Aktivenbereich sammelte. Mit 1,91 Metern bringt er Präsenz, Wucht und neue Optionen im Angriffsspiel mit. In Abtsgmünd sucht er mehr Spielpraxis und will regelmäßig spielen sowie zum Erfolg beitragen.

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TSF Ditzingen

Der TSF Ditzingen verabschiedet Lorenzo Costanza, der zur neuen Saison zur SVGG Hirschlanden-Schöckingen wechselt. Seit seinem Wechsel 2024 vom TSV Heimerdingen II absolvierte der technisch starke Offensivspieler mehr als 40 Spiele für die beiden Herrenmannschaften und erzielte vier Tore. Mit seiner Kreativität, seinem Eins-gegen-Eins und seiner positiven Art prägte er besondere Momente an der Lehmgrube. Der Verein bedankt sich herzlich und wünscht ihm alles Gute. Lorenzo Costanza bleibt als geschätzter Mitspieler und feiner Mensch in bester Erinnerung bei den TSF.

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TSV Hessental

Der TSV Hessental verpflichtet Alexander Dreiling und gewinnt damit einen erfahrenen Spieler für die kommende Saison. Der 30-Jährige bringt Erfahrung aus Verbandsliga, Landesliga und Bezirksliga mit. Nach seiner Jugendzeit beim Heimatverein unterm Einkorn durchlief er ab der C-Jugend die Mannschaften der Sportfreunde Schwäbisch Hall. Im Herrenbereich spielte er dort zunächst verbandsligaerfahren, später überwiegend für die TURA Untermünkheim. Beim TSV soll Alexander Dreiling mit Routine, Qualität und Stabilität helfen. Der Verein freut sich auf die gemeinsame Zukunft mit Alex in Hessental.

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TV Stetten

Der TV Stetten setzt auf Kontinuität im Trainerteam: Simon Becker wird die Mannschaft auch in der Saison 2026/2027 begleiten. Der Verein hebt seine Leidenschaft, Verlässlichkeit und seinen Einsatz hervor, der auf dem Trainingsplatz, an der Seitenlinie und hinter den Kulissen spürbar ist. Mit der Verlängerung bleibt eine wichtige Bezugsperson erhalten. Stetten freut sich auf ein weiteres gemeinsames Jahr mit Becker und blickt zuversichtlich auf die kommende Runde in Blau-Gelb entgegen.

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