Zugänge bei einem Bezirksligisten und drei Kreisligisten

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Magstadt (Kreisliga B7 Stuttgart/Böblingen)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Daniel Weber-Triebe bleibt! Auch er sieht das Potenzial unserer Mannschaften und will weiter Teil des großen Ganzen sein. Wir freuen uns riesig!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Mähringen (Kreisliga A2 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Mit Jan Göhring rückt ein weiteres Talent aus der eigenen Jugend in den Aktivenbereich auf! Der junge Außenverteidiger, der sowohl über die linke als auch rechte Seite flexibel einsetzbar ist, wird in der kommenden Saison erste Erfahrungen in unserer zweiten Mannschaft sammeln und sich dort weiterentwickeln. Jan hat sich in der A-Jugend unter dem Trainerteam Rümmele, Motika und Biyai zu einem talentierten und dynamischen Außenverteidiger entwickelt – jetzt steht für ihn der nächste Schritt an. Schön, dass du bei uns bleibst, Jan. Wir freuen uns auf deine nächsten Schritte beim TSV!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FTSV Kuchen (Kreisliga A3 Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Kadernews beim FTSV Kuchen! Unsere Jahrgänge 2002 und 2003 bleiben zusammen an Bord! Mit dabei: Johannes Zaremba, Pat Fink, David Kienle, Falco Rösch, Timo Wudy, Simon Paukner, Michael Planinsek, Fabian Schmidt, Daniel Thielow. Alle haben sich in den letzten Jahren zu wichtigen Stützen unserer Mannschaft entwickelt und haben nun verlängert! Mit frischem Elan, Teamgeist und Ehrgeiz greifen sie in der neuen Saison wieder für den FTSV voll an!

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++