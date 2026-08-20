Zugänge bei drei Kreisligisten aus der Region

– Foto: Joachim Koschler

Der TSV Wäldenbronn verstärkt seine Offensive mit Besim Ramani. Der 25-Jährige wechselt vom TSV Scharnhausen zum Kreisligisten und kann sowohl auf der Zehnerposition als auch im Sturm eingesetzt werden. Zuvor sammelte Ramani unter anderem in Denkendorf Erfahrungen und wird dadurch in der neuen Liga auf einige bekannte Gesichter treffen. Mit seiner Dynamik und offensiven Spielweise möchte der Neuzugang für Tore sorgen und sich gemeinsam mit der Mannschaft weiterentwickeln. Der TSV heißt Ramani herzlich willkommen.

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FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach

Der FTSV Bad Ditzenbach-Gosbach verstärkt seinen Kader mit mehreren Rückkehrern und Routiniers. Batuhan Güner kommt vom TSV Obere Fils und soll nach längerer Verletzungspause die Defensive stärken. Für Team II arbeitet Jannik Presthofer an seinem Comeback. Zudem kehren Ömer Telci vom TSV Laichingen sowie Marco Walter und Gökmen Cetinkaya zurück beziehungsweise neu zum FTSV. Vor allem ihre Erfahrung soll der zweiten Mannschaft zugutekommen. Der Verein freut sich auf die Neuzugänge und eine erfolgreiche Saison.

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TSV Schwieberdingen

Der TSV Schwieberdingen verstärkt seine Offensive mit Deniz. Der 25-Jährige wechselt von der zweiten Mannschaft des FSV 08 Bietigheim-Bissingen zum Kreisligisten und bringt bereits Erfahrung aus der vergangenen Bezirksliga-Saison mit. Künftig soll er im Angriff für zusätzliche Qualität und neue Impulse sorgen. Der TSV freut sich auf die Zusammenarbeit und heißt seinen Neuzugang herzlich willkommen. Für die kommende Saison wünscht der Verein Deniz einen erfolgreichen Start, viele starke Auftritte und eine verletzungsfreie Spielzeit.

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