Zugänge bei drei Kreisligisten aus der Region

– Foto: David Buck

Die TSF Ditzingen verstärken ihr Torhüterteam für die Kreisliga A2 Enz/Murr mit Rückkehrer Chris Hewel. Der Schlussmann war bereits mehrere Jahre für die Fußballabteilung des Vereins aktiv und kennt das Umfeld an der Lehmgrube bestens. In den vergangenen Jahren engagierte sich Hewel intensiv in der Handballabteilung der TSF. Nun kehrt er zu den Fußballern zurück und wird künftig wieder zwischen den Pfosten der ersten Mannschaft stehen. Der Verein begrüßt Hewel herzlich zurück und freut sich auf die gemeinsame Zeit.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SV Frickenhofen

Der SV Frickenhofen verstärkt seine Defensive für die Kreisliga A1 Ostwürttemberg mit Jonas Köngeter. Der 21-Jährige wird aus der Jugend reaktiviert und kommt vom TSV Sulzbach-Laufen auf die Höh. Köngeter ist als Außenverteidiger eingeplant und möchte sich beim SVF persönlich weiterentwickeln. Ausschlaggebend für seinen Wechsel waren vor allem das Mannschaftsumfeld und die positive sportliche Entwicklung des Vereins. Gemeinsam mit dem Team will der Defensivspieler erfolgreich sein. Der SV Frickenhofen heißt seinen Neuzugang willkommen und wünscht ihm viel Erfolg.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Wolfschlugen

Der TSV Wolfschlugen übernimmt Felix Klein aus der eigenen A-Jugend in den Kader für die Kreisliga B1 Neckar/Fils. Der 19-Jährige ist hauptsächlich im offensiven Mittelfeld zu Hause, kann durch seine Vielseitigkeit aber auch auf weiteren Positionen eingesetzt werden. Bereits in der vergangenen Saison sammelte Klein Einsätze bei den Herren und überzeugte mit Toren und Vorlagen. In der Rückrunde gehörte er fest zum Team und trug zum erfolgreichen Saisonverlauf bei. Nun soll er sich bei den Hexabannern weiterentwickeln.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++