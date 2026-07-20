Zugänge bei drei Kreisligisten aus der Region

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Der SV Degerschlacht verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A2 Alb mit Rückkehrer Davor Dzalto. Der Innenverteidiger oder Sechser kommt vom Landesligisten SV Croatia Reutlingen zurück nach Degerschlacht. Bereits in den Spielzeiten 2016/17 und 2017/18 lief Dzalto für den SVD auf. Mit seiner Erfahrung und Qualität soll er die Defensive verstärken. Der Kontakt zu Trainer Heiko Lichtenberger war über die Jahre bestehen geblieben. Nun möchte Dzalto seinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beitragen und gemeinsam mit der Mannschaft erfolgreich sein.

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NK Croatia Bietigheim

NK Croatia Bietigheim verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A3 Enz/Murr mit Darijo Divkovic. Der Verteidiger wechselt vom ehemaligen Landesligisten GSV Pleidelsheim ins Ellental. Divkovic ist Linksfuß und soll künftig die Defensive des NK Croatia stabilisieren. Der Neuzugang bringt eine leidenschaftliche sowie kompromisslose Spielweise mit und erweitert damit die Möglichkeiten in der Abwehr. Der Verein begrüßt Darijo Divkovic in Bietigheim und setzt bei der weiteren Kaderplanung auf zusätzliche Stabilität in der neuen Spielzeit in der Kreisliga für die kommenden Aufgaben.

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TSV Kuppingen

Der TSV Kuppingen verstärkt seinen Kader für die Kreisliga A3 Stuttgart/Böblingen mit Edison Muqa. Der Neuzugang wechselt vom TV Gültstein nach Kuppingen und wird in Zukunft für den TSV auflaufen.

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