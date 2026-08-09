Zugänge bei drei Kreisligisten aus der Region

– Foto: P.Bäuerle

Der SV Thalfingen integriert mit Meriton Sinanaj den nächsten Nachwuchsspieler in den Aktivenbereich. Der Mittelfeldspieler spielte zuvor bei der SGM Elchingen und kennt bereits viele seiner heutigen Mannschaftskameraden. Am wohlsten fühlt sich Sinanaj auf der Acht, wo er das Spiel lenkt und sich immer wieder offensiv einschaltet. Bereits früh in der vergangenen Saison stand für ihn fest, künftig gemeinsam mit seinen Freunden für den SVT aufzulaufen. Auch abseits des Platzes engagiert er sich im Vereinsleben. Der SV Thalfingen heißt Meriton herzlich willkommen und wünscht ihm einen erfolgreichen Start.

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SV Nehren II

Der SV Nehren II setzt auf den eigenen Nachwuchs. Jonas Klett rückt aus der Jugend in den Aktivenbereich auf und verstärkt künftig die zweite Mannschaft in der Kreisliga A3 Alb. Der Innenverteidiger bringt gute körperliche Voraussetzungen mit und überzeugt zudem mit einem starken Passspiel. Der Verein freut sich auf seine weitere Entwicklung im Herrenbereich.

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SGM Lehrensteinsfeld/Willsbach

Die neu gegründete SGM Lehrensteinsfeld/Willsbach kann zur Saison in der Kreisliga B3 Franken einen Rückkehrer begrüßen. Onur kehrt nach einem kurzen Gastspiel beim FV Wüstenrot zurück und schließt sich der neuen Spielgemeinschaft an. Der technisch starke Offensivspieler ist für seine Dribblings, Finten und Kreativität bekannt und soll dem Team zusätzliche Qualität verleihen. Nach der Zusammenlegung der zuvor eigenständigen Vereine TSV Lehrensteinsfeld und Willsbach freut sich die SGM besonders über seine Rückkehr ins bekannte Umfeld.

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