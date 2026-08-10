Zugänge bei drei Kreisligisten aus der Region

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Die SGM Ebhausen/Rotfelden setzt zur Saison 2026/27 weiter auf den eigenen Nachwuchs. Mit Leander Nisar rückt ein 18-jähriges Eigengewächs aus der A-Jugend fest in den Aktivenbereich auf. Bereits in der vergangenen Rückrunde sammelte der offensive Mittelfeldspieler erste Einsatzminuten. Nisar fühlt sich vor allem auf der Zehnerposition wohl und überzeugt mit Übersicht sowie präzisen Bällen in die Tiefe. Seit rund zehn Jahren ist er im Verein. Sein Ziel mit der SGM ist klar: der Aufstieg in die Kreisliga A.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Gomaringen II

Der TSV Gomaringen II setzt in der Kreisliga B6 Alb auf den eigenen Nachwuchs. Mit Lenn Trepte rückt ein weiteres Talent aus der Jugend in den Aktivenbereich auf. Der technisch starke Sechser fühlt sich im defensiven Mittelfeld am wohlsten und überzeugt dort mit Ruhe am Ball sowie guter Übersicht. Trepte soll nun erste Erfahrungen im Herrenfußball sammeln und sich kontinuierlich weiterentwickeln. Der TSV wünscht seinem Eigengewächs eine erfolgreiche und vor allem verletzungsfreie Saison.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Merklingen II

Der TSV Merklingen II setzt weiter auf den eigenen Nachwuchs. Mit Lukas Breitling rückt ein weiterer Spieler aus der Jugend in den Aktivenbereich auf. Der junge Torhüter überzeugt mit starken Reflexen, sicheren Paraden und einem modernen Aufbauspiel. Mit Ehrgeiz und Entwicklungspotenzial soll er künftig die Zwoide in der Kreisliga B4 Enz/Murr verstärken. Der TSV freut sich über ein weiteres Eigengewächs im Herrenbereich und wünscht Lukas einen erfolgreichen Start sowie eine verletzungsfreie Saison.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++