Zugänge bei der Kreisligisten in der Region

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

FC Sonnenbühl (Kreisliga A1 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Danke Fetzer! Es ist außergewöhnlich, dass ein Trainer über so lange Zeit unterschiedlichste Mannschaften erfolgreich prägt - mit Leidenschaft, Fachwissen und einem besonderen Gespür für junge Menschen hat Tobias Fetzer als Jugendtrainer in den vergangenen 23 Jahren herausragende Arbeit geleistet und zahlreiche Jugendspieler geprägt und ausgebildet. Danke Fetzer für deinen unermüdlichen Einsatz und dein beispielloses Engagement!​

+++

+++

FC Steinhofen (Kreisliga A2 Schwarzwald/Zollern)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Drei Rückkehrer und zwei Jugendspieler als Verstärkung! Coach Sylwester Mitrenga durfte im Auftakttraining gleich fünf Neuzugänge begrüßen, wobei alle bereits in der Vergangenheit das FC48-Trikot getragen haben. Nicolai Glauner kommt nach einigen Jahren wieder zu seinem Jugendclub zurück und wird Mitrenga als spielender Co-Trainer zur Seite stehen. Mit Denny Dreher kehrt ein weiterer Spieler heim. Nach zweijährigem Ausflug nach Straßberg wird Denny in der kommenden Saison wieder für den FC Steinhofen um Punkte kämpfen. Als dritten Rückkehrer dürfen wir Luca Valentini begrüßen. Er spielte bereits in der Jugend in der KlingenbachArena und war zuletzt für den FC Schmiden aktiv. Aus der eigenen Jugend stoßen zwei weitere Spieler dazu. Luca Bick wird fester Bestandteil des Kaders, während Emilio Murillo parallel noch in der A-Jugend spielen wird. Wir freuen uns, euch bei uns zu haben! Wer einige der Jungs schon in Action sehen will, sollte sich am Wochenende auf den Weg nach Grosselfingen machen und unsere Herren beim HZ-Pokal unterstützen!

+++

+++