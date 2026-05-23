Zugänge bei den Teams der Region von der Landesliga bis zur Kreisliga

– Foto: Andreas Krisch

Die Sport-Union Neckarsulm setzt in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, weiter auf junge Spieler mit regionalem Bezug. Justin Beyer wechselt aus der Jugend des SGV Freiberg zur SUN und soll die Defensive verstärken. Der 18-Jährige bringt Talent, Entwicklungspotenzial und eine Ausbildung aus einem ambitionierten Nachwuchsumfeld mit. Für Neckarsulm ist seine Verpflichtung ein weiterer Baustein in der Kaderplanung: ein junger Defensivspieler aus der Region, der nun den Schritt in den Aktivenbereich gehen und sich bei der Sport-Union behaupten soll.

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TSV Grafenberg

Der TSV Grafenberg verstärkt sich in der Kreisliga A2 Neckar/Fils mit Koray Kocak. Der 19-jährige Mittelfeldspieler kommt aus der A-Jugend des TSV Altdorf, sammelte aber bereits erste Minuten in der A-Liga-Mannschaft. Grafenberg gewinnt damit einen motivierten und technisch starken Neuzugang, der zur Ausrichtung eines jungen, entwicklungsfähigen Teams passt. Kocak soll im Mittelfeld Akzente setzen, spielerische Qualität einbringen und perspektivisch auch mit Toren und Vorlagen Verantwortung übernehmen. Für den TSV ist er ein weiterer Baustein der Zukunft.

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TSV RSK Esslingen

Der TSV RSK Esslingen verstärkt sich in der Bezirksliga Neckar/Fils mit Dominik Lleshaj. Der 24-Jährige kommt vom Ligakonkurrenten TSV Denkendorf auf die Katharinenlinde und bringt spielerische Qualität sowie Talent mit. Beim RSK trifft Lleshaj auf bekannte Gesichter aus seiner Zeit beim FC Esslingen; auch Trainer Kovacic kennt ihn bereits aus der Jugend. Das dürfte die Eingewöhnung erleichtern. Die sportliche Leitung sieht in ihm einen Spieler, dessen Stil gut zur Mannschaft passt und der beim Erreichen der Saisonziele eine wichtige Rolle übernehmen soll.

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