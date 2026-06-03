Zugänge 10 bis 12: Ammerthal rüstet sich für die Mission Klassenerhalt Malik Pankey, Nikolas Wolf und Nikola Milovski wechseln geschlossen vom FSV Erlangen-Bruck zu den Oberpfälzern von Florian Würthele · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Malik Pankey, Nikolas Wolf und Nikola Milovski (von links) tragen künftig das Ammerthaler Trikot. – Foto: DJK Ammerthal

Beim Bayernliga-Rückkehrer DJK Ammerthal geht es munter weiter mit der Vorstellung der zahlreichen Neuverpflichtungen für die kommende Saison. Seit Mittwoch sind die Neuzugänge Nummer zehn, elf und zwölf spruchreif. Die DJK hat gleich dreifach beim bisherigen Ligakonkurrenten FSV Erlangen-Bruck zugeschlagen. Vom mittelfränkischen Landesligisten wechseln mit Malik Pankey (22), Nicolas Wolf (23) und Nikola Milovski (23) drei junge und vielversprechende Fußballer nach Ammerthal.

„Nach dem heutigen Stand haben zehn Spieler den Verein nach dem Aufstieg in die Bayernliga verlassen. Dementsprechend waren wir zum Handeln gezwungen und müssen den Kader auch qualitativ wieder verstärken“, erklärt Tobias Rösl. Ammerthals Sportdirektor und Trainer ist überzeugt davon, dass die drei aus Erlangen kommenden Spieler der DJK-Mannschaft sehr gut zu Gesicht stehen werden: „Die Jungs standen in den letzten vier Spielzeiten in der Landesliga Nordost fast ausnahmslos in der Startelf und haben auch ihren Teil dazu beigetragen, dass der FSV immer in der Spitzengruppe zu finden war.“ In der Tat schlossen die Brucker die vergangenen zwei Saisons jeweils auf Platz vier ab.



Das Spielertrio hat einen ähnlichen Werdegang vorzuweisen, spielen doch alle drei bereits seit ihrer Jugendzeit zusammen beim FSV Erlangen-Bruck. Unter anderem sammelten sie Einsätze in der U19-Bayernliga. Zur Saison 2022/23 stießen Pankey, Wolf und Milovski – alle Jahrgang 2003 – geschlossen zum Herrenteam des FSV. Wobei sie schon in der Vorsaison als Noch-A-Jugendliche einiges an Landesliga-Luft schnupperten.





Der torgefährliche Mittelfeldmann Nikola Milovski absolvierte für Bruck insgesamt 140 Spiele in der Landesliga Nordost und trug sich dabei 45 Mal in die Torschützenliste ein – darunter fielen 28 Treffer in den letzten zwei Spielzeiten. Nicolas Wolf kann im Mittelfeld mehrere Positionen bekleiden. Er blickt auf 147 Landesliga-Spiele (13 Tore) zurück. Für den Defensivverbund vorgesehen ist Malik Pankey. Der 22-jährige Verteidiger mit amerikanischen Wurzeln bestritt bisher 108 Partien in der 6. Liga. Dabei gelangen ihm auch acht Tore.



Bis dato hatte die DJK Ammerthal neun Neuzugänge präsentiert: Maximilian Hiltl (SC Luhe-Wildenau), Volodymyr Kharabara (SSV Jahn Regensburg II), Jörn Hohe (TSV Weißenburg), Dominik Boldogh (SC Feucht), Michel Silva Pereira (FC Amberg), Lucas Markert und Tanyel Deliboyraz (beide ATSV Erlangen) sowie Nils Jenauth (FC Altdorf) und Eron Sejdijaj (SpVgg Mögeldorf). Eine weitere Verpflichtung möchten die Oberpfälzer noch diese Woche bekanntgeben.