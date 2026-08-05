Zug holt Thalwil-Keeper - Délemont mit Kader-Umbruch

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Erstliga-Gruppe 2 werden laufend aktualisiert.
FC Bassecourt
Trainer: Ludovic Brugnerotto
Zugänge: Nathan Kisisa Kahumba (FC Rotkreuz), Moustapha Trousseau (FC Courtételle), Emir Drndar (FC Bosna Neuchâtel), Helder Moises (FC Coffrane), Tao Baumgartner (Team BEJUNE), Stan Bläsi (FC Haute-Ajoie), Djove Ifaso (FC Echallens Région)
Abgänge: Quentin Specker (FC Haute-Ajoie), Jari Blaich (FC Besa Biel/Bienne), Noel Allemann (FC Moutier), Valentin Nushi (FC Bulle), Rais Zouai (Frankreich), Kenzo Brêchet (FC Glovelier)
FC Black Stars Basel
Trainer: Branko Bakovic
Zugänge: Marco Schwald (FC Zell i.W./GER), Joshua Wicht (FC Pratteln), Leon Foletti (FC Luzern U19), Ognjen Zivkovic (FC Pratteln), Roman Schneider (FC Pratteln), Juseong Lee (SV Muttenz), Djevit Osmani (SV Muttenz Nachwuchs), Jérémi Stachorsky (Ausland), Hamed Sako (SC Dornach), Johan Abdoul (SC Dornach), Luan Redzepi (BSC Old Boys II), Dayan Michel Saholona (FC Dietikon), Ramon Steiner (FC Birsfelden)
Abgänge: Berkay Isiklar (VfR Kleinhüningen), Kaan Ozcan (VfR Kleinhüningen), Ricardo Farinha (SV Muttenz), Aleksandar Babic (FC Paradiso), Kristian Zaric (FC Allschwil), Valentin Kaufmann (FC Concordia Basel), Robin Gaida (FC Liestal), Yassine Ascali Chbboub (FC Concordia Basel), Kostandin Pando (SC Binningen)
FC Muri-Gümligen
Trainer: Labinot Sheholli
Zugänge: Noah Zollner (FC Langenthal), Higor Kolua (FC Baden), Nil Dimitri Münger (FC Thun II), Manuel Kühne (SC Düdingen), Fabio Rinaldo (FC Langenthal), Astrit Krasniqi (FC Langnau), Christian Mourelle (FC Besa Biel/Bienne)
Abgänge:
FC Schötz
Trainer: Roger Felber
Zugänge: Leonardo Gubinelli (SC Kriens), Marco Rüedi (SC Kriens), André Imfeld (FC Dietikon), Ardi Molliqaj (Zug 94), Marius Kaiser (FC Zürich II), As Ibrahima Diakité (Bahlinger SC/GER), Hermann-Dieter Baka (C'Chartres/FRA), Tim Bossart (FC Bülach), Sergio Casale (FC Rothrist), Kaan Yilmaz (FC Wohlen)
Abgänge: Presley Pululu (FC Biel-Bienne), Almedin Hodzic (FC Entfelden), João Pedro Da Silva Lopes (SC Buochs), Eliess Rölli (FC Altbüron-Grossdietwil), Stephan Andrist (FC Rothrist), David Schädeli (FC Luzern II)
FC Solothurn
Trainer: Ervin Gashi
Zugänge: Nenad Zivkovic (FC Baden), Ydris Regaïa (SR Delémont), Kane Rawlins (FC Subingen), Dramane Sissoko (FC Wohlen), Emmanuel Mast (FC Biel-Bienne)
Abgänge: Mica Zimmermann (FC Grenchen 15), Onno Koekenbier (FC Grenchen 15), Dragan Stjepanovic (SR Delémont), Patrik Gjidoda (FC Winterthur II)
FC Thun II
Trainer: Thomas Paul
Zugänge: Loïc Rumo (BSC Young Boys II), Vincent Loboda (BSC Young Boys U19), Loïc Rumo (BSC Young Boys II), Vincent Loboda (BSC Young Boys U19), Andrin Ulli (FC Baden)
Abgänge: Nil Dimitri Münger (FC Muri-Gümligen), Yves Allou (FC Wil), Jan Peter Zaugg (SC Cham)
FC Wohlen
Trainer: Jérôme Oswald
Zugänge: Freddy M'Biye (FC Dietikon), Luis Mestre (FC Dietikon), Josuah Gerber (SV Höngg), Milos Grujicic (FC Red Star Zürich), Alessio Caputo (FC Red Star Zürich), Marlon Schwarz (FC Zürich U19)
Abgänge: Noel Romano (FC Tuggen), Dramane Sissoko (FC Solothurn), Javi Gabathuler (FC Seon), Kaan Yilmaz (FC Schötz)
Grasshopper Club Zürich II
Trainer: Gernot Messner
Zugänge: Leon Hajrizi (FC Freienbach)
Abgänge: Nahom Tesfom (SC YF Juventus)
SC Buochs
Trainer: Faras Pour Hayavi Zaseh
Zugänge: Tchere Mulanga (FC Sursee), Petar Ivanov (FC Emmenbrücke), João Pedro Da Silva Lopes (FC Schötz), Bung Tsai Freimann (SC Brühl), Jim Bischof (FC Kickers Luzern)
Abgänge: Abraham Yeboah Boateng (Zürich City SC), Pavel Fuchser (FC Rothenburg), Mohamed Essam Mostafa Mohamed Elghandour (FC Ibach)
SR Delémont
Trainer: Armend Gashi
Zugänge: Lucas Endé (FC Alle), Luca Simmen (FC Besa Biel/Bienne), Iago Quintas (FC Ajoie-Monterri), Aleksandar Rmus (FC Concordia Basel), Dragan Stjepanovic (FC Solothurn), Lucas Cuenin (Racing Besançon/FRA), Zenel Gavazaj (Prizreni/KOS), Noham Boughazi (SV Muttenz), Lucas Fridez (US Boncourt), Yann Breccolini (US Terre Sainte), Maxime Loichot (FC Monnerich/LUX), Souhil Henni Ghamoud (FC Diaspora 2014), Kilyan Lopez (FC Coffrane)
Abgänge: Ydris Regaïa (FC Solothurn), Anthony Nagel (SV Muttenz), Quentin Burkhalter (FC Courtételle), Georges Etienne Gomis Gomis (FC Biel-Bienne), Mohamed Amine Boukaoui (?), Abdoulaye Kote (?), Fares Toumi (FC Bavois), Seyf Toumi (FC La Chaux-de-Fonds), Nolan Geraud (FC Bosna Neuchâtel), Noé Florido (FC Tavannes/Tramelan), Alan Dzabana (?), Yoroma Jatta (?), Sekouna Camara (?), Gleen Mbazo (FC La Chaux-de-Fonds), Kelio Martella (Yverdon Sport FC II)
SV Muttenz
Trainer: Peter Schädler
Zugänge: Emanuel Zünd (Meyrin FC), Anthony Nagel (SR Delémont), Yannick Schweizer (FC Basel II), Tom Murith (FC Bulle), Ricardo Farinha (FC Black Stars Basel), Lucas Mah (USA)
Abgänge: Juseong Lee (FC Black Stars Basel), Fernando Muelle Sanmartin (Rücktritt), Noa Stanic (FC Concordia Basel), Noham Boughazi (SR Delémont)
Zug 94
Trainer: Erminio Piserchia
Zugänge: Flavio Caserta (SC Kriens), Björn Bonthuis (FC Tuggen), Abduljabbar Al Abbadie (FC Küsnacht), Matheus Paz De Arruda Gonçalves (USV Eschen-Mauren), Stasa Pandurovic (FC Brunnen), Kader Abubakar (FC Thalwil)
Abgänge: Diego Martin (SC Emmen), Alan Nabarro (FC Ibach), Sead Selishta (FC Suhr), Ardi Molliqaj (FC Schötz), Matthias Grob (FC Dietikon), Sandro Inderbitzin (FC Brunnen), Mihael Cavar (FC Kreuzlingen)
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