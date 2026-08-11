Gelungene Generalprobe: Die Kranzberger Fußballer – hier bleibt Doppeltorschütze Johannes Lühr am Ball – setzten sich im letzten Test gegen Oberding mit 5:0 durch und schossen sich damit für den Auftakt gegen Moosburg warm. – Foto: Michalek

Kirchdorf hat vor Beginn der Kreisliga-Saison alle fünf Testspiele gewonnen. Auch die anderen Landkreis-Teams zeigen sich zufrieden mit der Vorbereitung.

Die Wochen der Vorbereitung sind rum, zahlreiche Testspiele absolviert und die Neuzugänge zunehmend in die Mannschaften integriert: Es ist an der Zeit, dass es auch in der Kreisliga 2 wieder ans Eingemachte geht. Ab dem kommenden Wochenende rollt der Ball im Punktspielbetrieb – und deswegen wirft das Tagblatt einen Blick auf die sechs Landkreis-Teams: Wer ist gerüstet für den Saisonauftakt? Und wer ist vielleicht noch nicht so weit, wie er gerne wäre?

SC Kirchdorf

Die zurückliegende Spielzeit war keine wirklich berauschende für die Kirchdorfer Kicker. Das Team musste lange um den Klassenerhalt kämpfen – letztlich reichte es für Tabellenplatz sieben. Heuer soll nun vieles in ruhigeren Bahnen laufen für die Truppe von Trainer Andreas Apold. Doch der Coach blickt recht zuversichtlich auf den Start der Saison 2026/27, die für die Ampertaler am Freitag (19 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim TSV Wartenberg beginnt. „Wir sind recht zufrieden“, berichtet der Coach. „Der Großteil zieht super mit.“

Und: Die SCK-Fußballer scheinen ihren Trainer gehört zu haben, der zu Beginn der Vorbereitung noch die Urlaubsplanung des vergangenen Jahres moniert hatte. „Jedenfalls stellen sie sich sehr clever an“, sagt Apold schmunzelnd. Auch die Testspiele verliefen vielversprechend: Der SC Kirchdorf gewann alle fünf, etwa mit 2:0 gegen den starken Kreisklassisten SV Marzling oder mit 2:1 gegen Kreisliga-Absteiger FC Sandersdorf. „Dennoch müssen wir in der Liga noch einen Gang höher schalten“, betont Apold. „Aber das ist jedem klar.“

FC Moosburg

Ebenfalls durchaus zufrieden mit der Vorbereitung sind die Kicker aus der Dreirosenstadt. „Grundsätzlich läuft es okay“, fasst Co-Trainer Roger El-Hourani die Wochen des Testens zusammen. Alle Neuzugänge seien gut integriert. Insbesondere auf das körperliche Rüstzeug haben El-Hourani und Spielertrainer Florian Bittner, der erneut den Klassenerhalt als Ziel ausgerufen hat, viel Wert gelegt. „Und die Vorbereitungsspiele haben gezeigt, dass die Fitness schon super ist“, freut sich der Co-Trainer. Vor allem im spielerischen und im taktischen Bereich wolle man allerdings noch besser werden.

Was den FCM ebenfalls positiv stimmt: Drei der vier Testpartien wurden gewonnen – insbesondere das letzte (1:0-Sieg beim Kreisligisten TSV Poing) sei richtig stark gewesen, lobt El-Hourani. „Das war auf einem richtig guten Niveau.“ Daher überwiegt die Vorfreude, dass es wieder um Punkte geht. Und auch für die Moosburger geht es schon am Freitag um 19 Uhr los – und zwar mit dem Kreisderby beim Vorjahresvizemeister SV Kranzberg. „Wir sind heiß“, betont El-Hourani.

SV Kranzberg

Das Positive: Es geht wieder von vorn los – und damit können die Kranzberger Fußballer den Frust vom Juni endgültig hinter sich lassen. Der knapp verpasste Aufstieg mit dem Aus in der zweiten Relegationsrunde nagte an den Ampertalern. Mit dem neuen Coach Alexander Schmidbauer und einigen neuen Spielern gab es beim SVK aber einen kleinen Umbruch – und der verlief für die Verantwortlichen nach Wunsch. „Wir sind mit der Vorbereitung insgesamt sehr zufrieden“, blickt Pressesprecher Stephan Schikowski zurück.

Wichtig für die Kranzberger: Die Resultate in den Testspielen seien eher zweitrangig gewesen. „Denn es ging“, betont Schikowski, „vielmehr darum, nach dem Trainerwechsel das Team weiterzuentwickeln und Abläufe einzustudieren.“ Die Testspiele selbst endeten für die Schmidbauer-Truppe ergebnistechnisch zunächst nur mäßig erfolgreich: Gegen drei Kreis- und Bezirksligisten hatten die Ampertaler das Nachsehen, vor allem beim 1:5 gegen den SV Untermenzing wurden der Elf die Grenzen aufgezeigt. Besser lief es im Toto-Pokal Donau/Isar: In der zweiten Runde gewannen die Kranzberger beim TSV Au mit 2:0. Auch die Generalprobe glückte: Am Samstag siegte der SVK gegen den Kreisklassisten TuS Oberding mit 5:0.

BC Attaching

Für viele sind die Attachinger Kicker ein Geheimtipp für die neue Saison: Wenige Veränderungen im Kader und die bärenstarke Rückrunde der vergangenen Saison sprechen für sich.

Die Ergebnisse in den Vorbereitungsspielen waren jedoch eher durchwachsen. Zwar gewannen die Attachinger mit 3:1 beim Kreisklassen-Aufsteiger SC Oberhummel, dafür bekamen sie von ihrem Ex-Coach Enes Mehmedovic und dessen SVA Palzing (1:4) die Grenzen aufgezeigt. „Wie immer gab es in den Spielen Licht und Schatten“, resümierte Trainer Stephan Fürst. Der BCA-Coach probierte viel aus und ließ manchen Akteur auch mal auf einer für ihn ungewohnten Position ran. Etwa in der Partie beim Kreisligisten Grüne Heide Ismaning (2:2). „Das war unsere beste Leistung“, sagt Fürst. Im Training war der Coach voll des Lobes über seine Spieler: „Alle haben super mitgezogen.“

Übrigens: Auch für den BCA hält der Auftakt am Freitag (20 Uhr) einen Kracher bereit, geht es doch zum (Mit-)Favoriten FC Finsing. „Das wird ein heißes Pflaster“, sagt Fürst. „Da wollen wir, so gut es geht, mithalten.“

FCA Unterbruck

Die vergangene Saison war eine zum Vergessen. Am Ende verscheuchte die Elf von Trainer Sepp Summerer aber dank eines starken Schlussspurts das Abstiegsgespenst. Und die Vorbereitung im Sommer? Die kann man durchaus als Kehrtwende werten: Die Ampertaler verloren kein Testspiel – und ließen mit einigen Ergebnissen aufhorchen. Etwa gleich im ersten Match, als die Unterbrucker den Bezirksliga-Aufsteiger TSV Allershausen zu Gast hatten – und den Nachbarn, der schon länger im Training war, mit einem 5:2 nach Hause schickten.

„Wir waren in der Vorbereitung sehr fleißig“, lobt Coach Summerer vor dem ersten Ligaspiel am Sonntag (15 Uhr) gegen den FC Lengdorf. Man könne wirklich zufrieden sein. Nur gegen Ende gingen wegen Urlaub und Verletzung die Innenverteidiger aus – und insgesamt werde man die guten Testspielwochen nicht überbewerten. „Wir hoffen einfach auf eine ruhigere Saison“, so Summerer.

TSV Eching

Echings Vereinschef Manfred Oster träumt nach dem Wiederaufstieg ebenfalls von einer ruhigen Saison. „Ich denke, dass wir ganz gut aufgestellt sind“, blickt er auf die Vorbereitung zurück. „Insgesamt sind wir zufrieden und vorsichtig optimistisch.“ Die TSV-Spieler kamen ohne nennenswerte Blessuren durch die Sommerwochen, außerdem sei die Integration der vielen neuen Spieler wunderbar geglückt. Ansonsten „freuen wir uns jetzt einfach auf die Saison“. Die beginnt am Samstag (14 Uhr) mit einem Gastspiel beim SC Moosen.

Getestet wurde auch bei den Zebras fleißig: Gegen den Neu-Bezirksligisten Türk Sport Garching unterlag der TSV nur mit 0:2. Zudem gab es Siege – etwa gegen die Kreisligisten SC Oberweikertshofen II (5:0) und TSV Waldtrudering (2:1).