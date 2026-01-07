– Foto: André Nückel

Zufriedenheit und Zusammenhalt beim BSC Acosta Braunschweig IV Trainer Andre Dettmer blickt auf eine stabile Hinrunde in der 2. Kreisklasse Staffel 2 Braunschweig und setzt in der Rückserie auf Teamgeist Verlinkte Inhalte 2. KK St. 2 BS BSC Acosta IV

Der BSC Acosta Braunschweig IV startet Mitte Januar in die Vorbereitung auf die Rückrunde der 2. Kreisklasse Staffel 2. Trainer Andre Dettmer zeigt sich überwiegend zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf und formuliert klare Schwerpunkte für die kommenden Monate.

Nach einer kurzen Winterpause nimmt der BSC Acosta Braunschweig IV Mitte Januar den Trainingsbetrieb wieder auf. „Das erste Training beginnt am 14.01.2026 wieder“, sagt Trainer Andre Dettmer knapp zur Planung der Vorbereitung. Besondere Maßnahmen oder außergewöhnliche Teambuilding-Events sind dabei nicht vorgesehen – der Fokus liegt auf Kontinuität und dem gewachsenen Miteinander. Mit dem bisherigen Abschneiden seiner Mannschaft ist Dettmer weitgehend einverstanden. „Zu 80 Prozent bin ich zufrieden“, bilanziert der Trainer den bisherigen Saisonverlauf in der 2. Kreisklasse Staffel 2 Braunschweig. Vor allem der Zusammenhalt innerhalb des Teams habe sich als stabil erwiesen. „Der Zusammenhalt und der Wille sind geblieben“, beschreibt Dettmer die Entwicklung seit Saisonbeginn.

Entsprechend sieht der Coach auch keine strukturellen Schwächen innerhalb der Mannschaft. Auf die Frage nach Problemen antwortet er unmissverständlich: „Da gibt es keine Probleme in so einem guten Team.“ Diese Geschlossenheit soll auch in der Rückrunde das zentrale Element bleiben. Das Saisonziel formuliert Dettmer bewusst ohne Tabellenfixierung: „Auf weiteren Zusammenhalt und Teamgeist.“ Personell wird es dennoch Veränderungen geben. „Bis jetzt haben wir vier bis fünf Neuzugänge und einen Abgang“, erklärt der Trainer, ergänzt jedoch: „Die Namen bleiben leider geheim.“