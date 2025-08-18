Zufriedenheit beim WSV: „Der Punkt ist sehr verdient“

Gaetano Manno (Sportlicher Leiter des Wuppertaler SV): „Die Mannschaft hat ein ganz starkes Spiel gemacht und sich belohnt für den Kampf. Da können wir stolz drauf sein. Nach dem 0:5 gegen Rödinghausen musste eine Reaktion kommen. Die Körpersprache war eine ganz andere, von der 1. bis zur 95. Minute. Leider wird uns ein klarer Elfmeter gegeben. Wenn man den Marktwert der Kader sieht, ist das Gezeigte umso toller. Und genauso danke an die Fans, die Unterstützung war einfach geil.

Wir hoffen, dass nächste Woche auch Dominic Duncan und Kadi Atmaca zurückkommen. Dann haben wir noch mehr Optionen und noch mehr Konkurrenzkampf. Gegen Schalke wird es ein anderes Spiel. Aber jetzt regenerieren wir erst einmal und genießen den Rest des Wochenendes.“

Jeremy Celal Aydogan (Mittelfeldspieler des Wuppertaler SV): „Es ist schwer zu erkennen. Meiner Meinung nach ist Juraj Hartmann beim 1:1 nicht mehr dran (schmunzelt). Aber am Ende ist es egal, wer das Tor gemacht hat. Wir nehmen den Punkt mit. Vor allen nach der vergangenen Woche war das Spiel wichtig. Jeder Einzelne hat gezeigt, was er drauf hat, dass wir kämpfen können und in einem laufintensiven Spiel bei einer spielstarken Mannschaft einen Punkt holen. Darauf lässt sich aufbauen. Ich gespannt, was die Auswertung der Kilometer-Laufleistung sagt.“