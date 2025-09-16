Zufriedene Trainer: Real Kreuth und TuS Holzkirchen feiern perfekten Start

Gelungener Auftakt: Die Fußballerinnen des FC Real Kreuth (grau) siegten im ersten Spiel gegen die SG Böbing-Uffing. – Foto: Thomas Plettenberg

Einen erfolgreichen Start in die neue Saison feierten am Wochenende die Frauen-Teams des FC Real Kreuth in der Kreisliga 2 und des TuS Holzkirchen in der A-Klasse 3.

Nicht so recht ins Spiel fanden die Frauen des FC Real Kreuth beim Auftakt in der Kreisliga gegen die SG Böbing/Uffing. Die Gastgeberinnen waren mit dem Kopf noch in der Kabine, als die Gäste nach drei Minuten zum 0:1 trafen. „Dann ist die Mannschaft aber aufgewacht, und jeder hat für jeden gekämpft“, berichtete Trainer Florian Walter. Katrin Sprenger und Julie Hörth drehten die Partie noch im ersten Durchgang. FC Real Kreuth – SG Böbing/Uffing 3:2 (2:1)

Direkt nach dem Seitenwechsel legte Lucie Hörth den dritten Treffer nach. Die Gäste kamen in der Schlussphase noch einmal heran, doch Kreuth brachte die Führung verdient über die Zeit und holte die ersten drei Punkte der Saison. „Ich bin stolz auf das Team. Alle haben stark gekämpft“, sagte Walter. „Ein riesengroßes Lob an jede einzelne Spielerin.“ Tore: 0:1 Nigg (5.), 1:1 Sprenger (8.), 2:1 J. Hörth (8.), 3:1 L. Hörth (47.), 3:2 Nigg (79.) TuS Holzkirchen – SG Herrsching/Percht. 4:0 (2:0) Im ungewohnten Flex-System mit Neun-gegen-Neun empfingen die Frauen des TuS Holzkirchen die SG Herrsching/Perchting. Es dauerte einige Minuten, ehe die Heimischen ins Spiel fanden, dann kamen die TuS-Frauen aber immer besser in die Partie und übernahmen die Regie.