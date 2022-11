Zufriedene Sasbacher nach 2:0-Heimsieg beim SV Burkheim SV Burkheim beendet die Hinserie in der Kreisliga A, Staffel I, knapp oberhalb der Abstiegsplätze

Daniel Schüber (19.) und Daniel Blanco-Carvalho (55.) erzielten die Treffer für den FV Sasbach, der die überlegene Mannschaft stellte. „Der FV Sasbach war effizienter und wir haben uns zu viele Fehler erlaubt“, sagte Georgi Zatchev, der beim SV Burkheim das Traineramt von Bernd Wohleb übernommen hat. Wohleb war zum Ende der Hinserie aus privaten Gründen vom Trainerposten zurückgetreten und hatte an seinen bisherigen Co-Trainer übergeben. Insgesamt fehlte es dem SV Burkheim in der Hinserie an der nötigen Konstanz, dies soll sich im weiteren Saisonverlauf bessern, um nicht den Gang in die Kreisliga B antreten zu müssen. Beim FV Sasbach sind die Ambitionen andere. „Wir sind mit der Hinserie zufrieden. Wir hatten einige Probleme mit Corona und längere Urlaubszeiten zahlreicher Spieler. Natürlich würden wir gerne noch etwas weiter oben stehen, aber gerade angesichts der Möglichkeiten, die wir in der Vorrunde hatten, ist das so sehr ordentlich“, sagte Sasbachs Trainer Rino Saggiomo.