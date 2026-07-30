Zufrieden mit der Momentaufnahme – Kirchheim will sich gegen Schwabing erneut belohnen

Can Ritter vom Kirchheimer SC entscheidet mit seinen ersten zwei Landesligatoren die Partie beim FCU. – Foto: Fupa

Der Kirchheimer SC hat beim FC Unterföhring mit 4:2 gewonnen. Can Ritter entschied die Partie mit seinen ersten beiden Landesliga-Toren in der Schlussphase.

Die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC haben sich mit einem 4:2-Erfolg beim FC Unterföhring erfolgreich zurückgemeldet und damit das 0:3 gegen den Titelkandidaten Türkgücü München vergessen gemacht. Spielertrainer Maximilian Riedmüller wollte das im Vorfeld des Heimspiels gegen den FC Schwabing (Freitag, 19.30 Uhr) nicht überbewerten. „Ich bin mit allen drei bisherigen Spielen und den jetzt sechs Punkten zufrieden“, sagte der 38-Jährige: „Zum jetzigen Zeitpunkt in der Saison bereits von einem Hoch und einem Tief zu sprechen, wäre verfrüht.“

Riedmüller konzentriert sich also auf die Momentaufnahme. Und die sieht so aus, dass seine Schützlinge in Unterföhring anders als in der Partie zuvor die Früchte ihrer Arbeit ernteten und sich gegen den bis dahin verlustpunktfreien Konkurrenten für den betriebenen Aufwand belohnten. „Es geht gegen Schwabing wieder von vorne los. Wir müssen erneut unsere Leistung abrufen – und das zu hundert Prozent. Dann können wir jede Mannschaft in der Liga schlagen. Tun wir das nicht, können wir auch jedes Spiel verlieren“, betont Riedmüller.

Die Schwabinger trennten sich am Dienstag mit einem 1:1-Unentschieden vom hoch gehandelten VfB Hallbergmoos und haben zwei Punkte weniger auf dem Konto als der KSC. Die Punktspiel-Bilanz der beiden Kontrahenten spricht für die Kirchheimer, die keines der sechs Duelle in Landesliga (vier) und Bezirksliga (zwei) verloren und nur beim 2:2 vor zwei Jahren in Schwabing nicht als Sieger vom Platz gingen.

Ob und wie Riedmüller seine Startformation umbauen wird, ließ er offen – er wollte erst noch das Abschlusstraining abwarten: „Es ist gut möglich, dass es kleinere Änderungen gibt, aber im Grunde genommen bedienen wir uns aus den 15, 16 Spielern, die bisher aufgelaufen sind.“

In Unterföhring hatte er den leicht angeschlagenen Can Ritter erst in der zweiten Halbzeit gebracht. Mit Ritters Einwechslung bewies Riedmüller ein glückliches Händchen – schließlich entschied der 18-Jährige die Begegnung in der Schlussphase mit seinen ersten beiden Landesliga-Treffern. Ob Kapitän Denis Zabolotnyi dabei sein kann, entscheidet sich kurzfristig: Der 31-Jährige wurde nach seinem schmerzhaften Zusammenprall im Türkgücü-Spiel vorsichtshalber geschont. (guv)