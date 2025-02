„Zufrieden mit dem Gesamtpaket“ – FC Inning verlängert mit Hahn-Brüdern

FC Inning: Mission Aufstieg geht weiter unter Hahn-Brüdern

Dass man in Inning gerne möglichst in der Kreisklasse auf Punktejagd gehen will, daraus macht das Trainerduo seit dem Amtsantritt 2021 keinen Hehl und sieht beim FC eigentlich alles, was es für den Aufstieg braucht: „Wir haben einen breiten Kader und durch die gute Mischung aus erfahrenen sowie vielen talentierten Spielern ist die Mannschaft eigentlich perfekt für die Mission Aufstieg gerüstet“, so Adrian Hahn weiter.