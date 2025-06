Zuffi schiesst Veltheim ins Glück - Töss holt ersten Auswärts-Punkt

Torspektakel in Greifensee

Mittelfeld-Duell auf dem Grossriet. Der FC Greifensee empfing den FC Phönix Seen. Die Seemer zuletzt in sieben Partien ungeschlagen und tabellarisch nur noch sechs Zähler hinter den Gastgebern.



Die Gäste starteten mit viel Selbstvertrauen und gingen bereits in der 10. Minute durch Andrea Calla in Führung. Die Hausherren reagierten vehement und drehten die Partie noch vor der Pause zu ihren Gunsten. Die Führung hielt bis zur 54. Minute, ehe Marco Galasso für Seen ausgleichen konnte. Abermals liess die FCG-Reaktion nicht lange auf sich warten. Die Antwort fiel in Form von vier Treffern und der zwischenzeitlichen 6:2-Führung. Damit war Spiel längst entschieden. Seen sorgte in der Nachspielzeit mit dem dritten Treffer lediglich für Resultatkosmetik.



Greifensee rückt mit dem Erfolg auf den 6. Zwischenrang vor. Seen kassiert also wieder eine Niederlage und bleibt mit 29 Punkten auf dem 10. Rang.



Farah bringt Herrliberg auf Kurs

Der FC Thayngen hatte mit dem FC Herrliberg noch eine Rechnung aus der Hinrunde offen. Die 7:2-Packung auf dem Langacker war noch nicht vergessen. Einen Ausrutscher in Schaffhausen konnte und wollte sich Herrliberg im Aufstiegsrennen allerdings nicht leisten.



Elias Alexander Farah liess mit einem Doppelpack in der ersten Hälfte keine Zweifel an den Ambitionen der Gäste aufkommen. Mit der Zweitore-Führung ging es in die Kabinen und Herrliberg somit auf Kurs. Kurz nach Wiederanpfiff aber der Anschlusstreffer für das Heimteam. Würde der Favorit doch noch straucheln? Nein, die Gäste blieben spielbestimmend und machten in der 79. Minute durch Cédric Wyss den Deckel drauf. Als Zugabe fiel noch Treffer Nummer Vier kurz vor Schluss per Foulpenalty durch Ian Lustgarten.



Herrliberg erfüllt seine Pflicht, gewinnt in Thayngen und bleibt am Duo Seuzach / Veltheim dran.



Zwei Penaltys zum Klassenerhalt

Am letzten Spieltag gab es für den FC Bassersdorf beim 2:1 in Seuzach die erste Rückrunden-Niederlage der Saison. Im Heimspiel gegen den FC Wiesendangen wollte man zurück auf die Siegerstrasse und sich gleichzeitig den Klassenerhalt sichern.



Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang dem Heimteam der Start in den zweiten Abschnitt deutlich besser. In der 59. Minute erzielte Georgije Lavrnja per Foulpenalty die Führung. Fünf Minuten später legte Liam Bachmann ebenfalls mittels Penalty mit dem 2:0 nach. Joshua Toma machte die Partie mit dem Anschlusstreffer in der 74. Minute nochmals spannend, aber das Heimteam brachte die knappe Führung über die Zeit.



Damit sichert sich Bassersdorf zwei Runden vor Schluss den Klassenerhalt. Zur Errinnerung - vor der Winterpause lag der FCB noch unter dem Strich.