Zürichsee-Klubs gewinnen - Aufsteiger führt Tabelle an

In der ersten Runde haben bisher 12 der 14 Teams ihr Spiel absolviert. Einzig der SC Veltheim und der FC Küsnacht kamen noch nicht zum Zuge. Sie spielen am Mittwoch gegeneinander.

In den Amateurligen rollt der Ball wieder. Nach einer langen Sommerpause mit einigen Testspielen wurde in der vergangenen Woche in der ersten Cup-Runde um das Weiterkommen gespielt. Nun hat auch die Liga wieder gestartet.

Am Samstag gewinnt Herrliberg gegen Gossau mit 2:0, Wald siegt auswärts dank starker Schlussphase mit 4:2 gegen den FC Phönix, während Greifensee in Wiesendangen einen 1:0-Sieg einfährt.

Am Sonntag kann der FC Glattbrugg auswärts gegen Aufsteiger Beringen knapp mit 3:2 gewinnen. Der FC Stäfa startet mit einem 3:1-Sieg über Bassersdorf in die neue Saison, und der FC Brüttisellen-Dietlikon muss sich mit einer 2:3-Heimniederlage gegen Embrach begnügen.

Zum Start der neuen Saison konnten die beiden Goldküsten-Teams den Schwung aus der guten Vorsaison mitnehmen und je drei Punkte einfahren.

Der FC Stäfa, Aufsteiger und überraschender Wintermeister der vergangenen Spielzeit, duellierte sich auswärts mit Bassersdorf. Zur herausragenden Figur bei den Stäfnern avancierte Marc Eichenberger. Er brachte seine Farben früh in Führung und legte so den Grundstein für den Sieg. In der 76. Minute war es auch er, der mit dem 3:1 die endgültige Entscheidung herbeiführte.

Die Heimmannschaft aus Bassersdorf schoss selbst auch zwei Treffer, wobei einer jedoch ein Eigentor war und das zwischenzeitliche 0:2 bedeutete. Wenige Minuten nach dem Unglück konnte Georgije Lavrnja mittels Penalty auf 1:2 verkürzen.

Der FC Herrliberg nutzte den heimischen Kunstrasen zu seinem Vorteil und feierte so den bislang einzigen Heimsieg der ersten Runde. Gegen den FC Gossau zeigte sich Herrliberg souverän und gewann mit Treffern von Morris Gaube (22. Minute) und Ian Lustgarten (72.) mit 2:0.

Der FCG konnte den Rückstand lange in Grenzen halten, bis er sich selbst schadete und ab der 69. Minute durch eine Gelb-Rote Karte das Spiel dezimiert zu Ende spielen musste.

Wald überzeugt in Winterthur

Die Devise des FC Wald im ersten Zweitliga-Spiel seit gut 25 Jahren lautete von Beginn weg: Offensive und Spass. Mit dieser Einstellung vermochten die Zürcher Oberländer in einem torreichen Spiel gleich zum Saisonauftakt zu siegen und gar die Spitze der Tabelle zu übernehmen.

Trotz Schrecksekunde knapp nach Spielbeginn, als FCW-Keeper Ledion Zeneli den Rückstand verhindern konnte, wusste der FC Wald zu überzeugen. Die Spieler von Trainer Boris Juric waren von Beginn an giftig und stets um Offensivaktionen bemüht. So konnten die Waldner folgerichtig nach einer knappen halben Stunde durch einen Penalty, verwandelt durch Patrik Juric, in Führung gehen.

In der Folge konnte der SC Phönix Seen aber dranbleiben und zweimal den Ausgleichstreffer erzielen und in die Partie zurückkommen. Kurz nach dem 0:1 erhielten auch die Seemer einen Elfmeter, den Routinier Volkan Aydin zum 1:1 einnetzte. Den Treffer zum 2:2 in der 72. Minute erzielte der Verteidiger Marco Galasso. Zuvor war Wald durch Jaromir Diggelmann wiederholt in Führung gegangen.

Die Schlussphase gehörte den Aufsteigern aus Wald, welche sich für ihren guten Auftritt mit zwei späten Treffern belohnten. Innert acht Minuten erzielten Ibrahimi per Strafstoss und Marcon das 4:2-Endresultat aus Sicht der Gäste.

«Ich bin mit der Leistung in diesem Auftaktspiel durchs Band zufrieden», sagte Coach Juric nach dem Spiel gegenüber «zo-online.ch». Man habe reichlich Chancen herausgespielt, müsse aber die hochkarätigen Chancen besser nutzen, um in der Liga bestehen zu können. Dennoch könne man mit drei Punkten im Sack befreit aufspielen und den beim FC Wald grossgeschriebenen Spass am Spiel geniessen.

View this post on Instagram A post shared by FCWald1 (@fcwald1)

Beringen unglücklich gegen Glattbrugg

Nach einer Saison in der 3. Liga ist der schaffhausische FC Beringen zurück in der 2. Liga. In der ersten Partie der Saison, gegen den FC Glattbrugg, reichte eine 1:0-Führung zu Hause nicht, um die ersten Punkte in der Mission Klassenerhalt zu erzielen. Das Spiel endete mit 3:2 für die Gäste.

Nachdem das Heimteam in der 31. Minute durch Nico Busenhart in Führung gegangen war, hatte man kurz vor der Pause durch Kaan Kaya den Ausgleich kassiert. In der 59. Minute ging erstmals der FC Glattbrugg in Führung durch einen direkt verwandelten Freistoss, getreten von Danijel Subotic.

View this post on Instagram A post shared by DM Photography (@dm.photography_30)

In der 83. Minute ging es dann Schlag auf Schlag. Zunächst konnte der eingewechselte Leon Recica den Ausgleich für den FC Beringen erzielen, ehe noch in derselben Spielminute der 3:2-Siegtreffer für Glattbrugg durch den ebenso eingewechselten Rilind Ibrahimi fiel.

«Wir haben einen guten Match gezeigt», fasste der Trainer des FC Beringen zusammen. Nach dem 2:2-Ausgleich habe die Konzentration etwas gefehlt, was dann zum unglücklichen 2:3 geführt hatte. Lange muss man sich nicht mit der Niederlage befassen. Unter der Woche steht das nächste Heimspiel gegen Bassersdorf an.