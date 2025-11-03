Zürichsee-Derby endet 1:1 - Red Star mal wieder mit Remis

Das war kein ertragreiches Wochenende für die FVRZ-Verterter in den Interregio-Gruppen 3 und 5. Ausser Zürich City (4:0 in Binningen) und den Reserven des FC Schaffhausen (5:1 in Arbon) konnte kein Team einen Sieg verbuchen. Im Zürichsee-Derby trennten sich Thalwil und Lachen/Altendorf mit einem 1:1. Auch Red Star kam gegen Liestal nicht über ein 1:1 hinaus - bereits das sechste Unentschieden für die Stadtzürcher. Dübendorf erkämpfte sich ein 2:2 in Dornach, während Uster in Allschwil zehn ganz schwarze Minuten einzog und als Verlierer vom Platz musste. Seuzach und Seefeld führten zwar beide 1:0, mussten sich aber letztlich 1:2 geschlagen geben.

Thalwil zufriedener mit Punkteteilung als Lachen Das intensiv und temporeich geführte Zürichsee-Derby zwischen dem FC Thalwil und dem FC Lachen/Altendorf endete mit 1:1 – ein Resultat, das bei den beiden Teams unterschiedliche Gefühle hinterliess.

Thalwil musste bereits nach 20 Minuten in Unterzahl weiterspielen, nachdem Torhüter Pavlo Poshtarenko nach einem Notbremse-Foul ausserhalb des Strafraums am alleine vor ihm auftauchenden Aleandro Norelli die Rote Karte gesehen hatte. Kurz darauf brachte Giani Praino die Lachener nach einem schnellen Angriff mit 1:0 in Führung.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel unverändert: Lachen/Altendorf hatte mehr Ballbesitz, aber Thalwil verteidigte diszipliniert und suchte immer wieder den Weg nach vorne. In der 81. Minute wurde das Heimteam belohnt: Kedy Bonsu verwandelte einen Foulpenalty sicher zum Ausgleich. Zuvor war er, aufs Tor zustürmend, von FCLA-Verteidiger Yannick Knobel mit einer Grätsche vom Ball getrennt worden. Die Lachener sahen darin eine saubere Aktion und bezeichneten den Schiedsrichterentscheid auf Elfmeter als äusserst umstritten

In der Schlussphase vergab Lachen den möglichen Sieg, als ein Schuss von Nino Egli vom Innenpfosten zurückprallte. So blieb es beim 1:1, das angesichts des Spielverlaufs für Thalwil wie ein Sieg wirkte, während Lachen/Altendorf trotz des sechsten Spiels ohne Niederlage in Folge mit den verpassten Chancen hadern dürfte. Thalwil bleibt denn auch mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze, während der FCLA mit acht Punkten Rückstand auf Rang 5 liegt.

«Die Mannschaft des FC Thalwil hat alles gegeben – mit einem Mann weniger kämpfte sie bis zum Schluss und holte sich einen hochverdienten Punkt, der zeigt: Diese Mannschaft stirbt nie!», freut sicht FCT-Vorstandsmitglied Antonio Di Cerbo im Matchbericht auf der Vereinshomepage.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Fussballclub Thalwil (@fc_thalwil)

Sechstes Remis für Red Star

Der FC Red Star Zürich trennte sich im Heimspiel mit 1:1 vom FC Liestal. Trotz vieler intensiver Zweikämpfe und Chancen auf beiden Seiten blieb es am Ende bei einer gerechten Punkteteilung.

Liestal startete etwas besser in die Partie und prüfte Red-Star-Keeper Francesco Ballistreri gleich mehrfach, der mit zwei starken Paraden gegen Kevin Schreiber und Noah Schneider den Rückstand verhinderte. Danach kamen auch die Stadtzürcher besser ins Spiel und übernahmen bis zur Pause zunehmend die Kontrolle.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Liestal 1895 (@fc_liestal)

Nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung umkämpft, beide Teams suchten mit viel Einsatz den Führungstreffer. In der 64. Minute gelang den Gästen das 1:0; nach einem zu kurzen Rückpass nutzte Sergio Salvadori die Unachtsamkeit in der Zürcher Defensive eiskalt aus. Red Star reagierte jedoch prompt – nur sechs Minuten später traf Flynn Kopp per Kopf nach einem Eckball zum 1:1-Ausgleich.

In der Schlussphase drückte Liestal nochmals, doch die Red-Star-Abwehr hielt stand. Damit holte die Mannschaft von Jérôme Oswald bereits das sechste Unentschieden der Saison und bleibt im Mittelfeld der Tabelle stabil.

Zürich City mit deutlichem Auswärtssieg

Zürich City hat seine Favoritenrolle in Binningen bestätigt und einen ungefährdeten 4:0-Auswärtssieg eingefahren.

Von Beginn an bestimmten die Stadtzürcher das Tempo, kombinierten schnell über die Flügel und setzten die Gastgeber früh unter Druck. Dennoch fielen die beiden frühen Tore - in der 9. durch Klysman Lucas Lopes und in der 20. Minute durch Youssouf Sow - eher aus individuellen Fehlern des Gegners als aus klaren Chancen heraus.

Binningen versuchte mit viel Einsatz dagegenzuhalten und kam noch vor der Pause zu zwei gefährlichen Abschlüssen, die Christian Leite im Tor von Zürich City jedoch mit starken Paraden zu entschärfen wusste. Statt des möglichen Anschlusstreffers erzielte kurz darauf auf der Gegenseite Rachid Ramdani das 3:0 nach einem blitzschnell vorgetragenen Konter (41.).

In der zweiten Halbzeit kontrollierte Zürich City das Geschehen weitgehend und liess defensiv kaum etwas zu. Die Gastgeber fanden kein Mittel gegen die kompakt stehenden Zürcher. Kurz vor Schluss erzielte Ramdani sein zweites persönliches Tor (83.), was gleichbedeutend mit dem Schlussresultat von 4:0 war.

Mit dem klaren Erfolg festigt Zürich City seinen Platz in der Spitzengruppe und verkürzt als Tabellenzweiter den Rückstand auf Leader Thalwil auf vier Punkte.

Später Ausgleich belohnte Dübendorfs kämpferischen Auftritt

Der FC Dübendorf zeigte auswärts beim FC Dornach Moral und holte - einmal mehr - dank eines Last-Minute-Treffers einen verdienten Punkt. In einer ausgeglichenen Partie brachte der stark aufspielende Dionis Ramaj den FCD nach einer schönen Kombination früh in Führung (17.). Nur zwei Minuten später glichen die Gastgeber nach einem schnellen Angriff durch Ardit Gashi aus.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel intensiv, ohne dass sich ein Team klar absetzen konnte. Kurz vor Schluss schien Dornach nach einem umstrittenen Freistoss von Gashi doch noch den Sieg zu sichern (88.). Doch Dübendorf gab nicht auf: In der Nachspielzeit zirkelte Eldin Omerovic einen Freistoss direkt zum 2:2-Endstand ins Netz (93.).

Gerade angesichts des späten Ausgleichs sei es ein guter Punkt, der in Anbetracht der Stärke des Gegners fast so viel wert sei wie die beiden jüngsten Siege, befand FCD-Trainer Shaip Krasniqi gegenüber «zo-online.ch»: «Spielerisch hat mir meine Mannschaft heute sogar noch besser gefallen als zuletzt.» Und: «Wir haben heute wieder einmal bewiesen, dass wir auch gegen die besten Gegner in der Gruppe mithalten können.»

Mit dem dritten ungeschlagenen Spiel in Folge wahrt Dübendorf die Chance, die Vorrunde über dem Strich abzuschliessen. Dafür bräuchten die Glattaler aber einen Sieg im letzten Spiel vor der Winterpause gegen Lachen/Altendorf.

FC Uster verliert nach starker Startphase den Faden

Der FC Uster kassierte auswärts beim FC Allschwil eine bittere 3:5-Niederlage – trotz spielerischer Überlegenheit und einer frühen 2:0-Führung.

Nach Toren von Andi Salihi (14.) und Niko Civelli (26.) schien der Weg zu drei Punkten eigentlich bereits nach einer knappen halben Stunde Spielzeit geebnet, doch innerhalb von zehn turbulenten Minuten drehte Allschwil die Partie vor der Pause komplett.

Zwischen der 36. und 45. Minute nutzten die Gastgeber Usters defensive Aussetzer eiskalt und trafen gleich viermal. Nach dem Seitenwechsel fanden die Zürcher Oberländer wieder besser ins Spiel, vergaben aber zahlreiche Chancen, während Allschwil per Konter auf 5:2 erhöhte. Ruben Suarez verkürzte zwar noch (77.), doch der Rückstand war zu gross.

«Wir haben den Kopf verloren und nur noch in eine Richtung gedacht, nämlich vorwärts», sagte FCU-Trainer Etienne Scholz gegenüber «zo-online.ch». Vor wenigen Wochen noch habe er seine Mannschaft aufpäppeln müssen. «Und jetzt muss ich schauen, dass sie auf dem Boden bleibt.» Dennoch konnte Scholz der Partie auch etwas Positives abgewinnen: «Mit dem Ball war das ungeachtet der Niederlage sogar unser bestes Spiel in dieser Saison.»

Bülach verliert und bleibt unter dem Strich

Der FC Bülach musste sich dem FC Ajoie-Monterri mit 0:2 geschlagen geben.

Bereits nach neun Minuten war Iago Quintas das frühe 1:0 für die Gäste gelungen. In der zweiten Halbzeit erhöhte Danny Rethy Chi auf 2:0. Für die Zürcher Unterländer bedeutet die Niederlage, dass man weiterhin auf dem ersten Abstiegsplatz bleibt - mit zwei Punkten Rückstand auf Binningen über dem Strich.

Gruppe 5

Befreiungsschlag für FC Schaffhausen II

Nach einem Auf und Ab in den letzten Wochen und vielen knappen Resultaten dürfte das 5:1 über Arbon sich für die Schaffhauser Reserven wie ein Befreiungsschlag angefühlt haben.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Arbon 05 (@fcarbon05)

Cédric Handschin hatte den Torreigen in der 32. Minute eröffnet, Rayan Reslan legte sechs Minuten später nach. Mit dem 2:0 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel war es Leon Rüeger, der schon bald trag (48.). Danach kam Arbons Giovanni Pentrelli zum Zug und zum 1:3 (51.). Danach waren aber nur noch die Munotstädter am Drücker. Rayan Reslan (73.) und Valon Limani (87.) waren für den deutlichen Auswärtssieg besorgt.

Seefeld verliert erneut

Der FC Seefeld muss sich beim Verfolgerduell in Uzwil trotz guter Leistung 1:2 geschlagen geben und verliert damit zum vierten Mal in Folge.

Die Ostschweizer waren in der hart geführten ersten Hälfte die etwas bessere Mannschaft, mit den klareren Tormöglichkeiten und den grösseren Spielanteilen, doch Seefeld ging in der 24. Minute durch Tommaso Dütschler in Führung. Das Heimteam glich zwölf Minuten später durch ein Kopftor von Harbin Ademi aus und so ging es mit 1:1 in die Pause.

In der zweiten Halbzeit hatten die Stadtzürcher mehr vom Spiel, konnten die kompakte Uzwiler Abwehr jedoch nicht mehr überwinden. Das entscheidende Tor fiel in der 83. Minute, als Philipp Novakovic nach einem Zuspiel aus halbrechter Position direkt zum 2:1 einschoss. Damit verdrängt Uzwil den FC Seefeld vom dritten auf den vierten Tabellenrang.

Seuzach muss Führung preisgeben

Ein ähnliches Schicksal ereilte den FC Seuzach. Auch der Aufsteiger musste sich trotz 1:0-Führung dem FC Balzers am Ende 1:2 geschlagen geben.

Philip Auer hatte in der 21. Minute das Führungstor erzielt. Doch es gelang seinen Seuzemern nicht, den Vorsprung gegen die starken Liechtensteiner zu halten. Nach dem Seitenwechsel drehten Maurice Frederic Wunderli per Penalty (57.) und Dennis Salanovic mit einem Schlenzer (75.) die Partie. Seuzach konnte die dominante Spielweise von Balzers nicht mehr brechen, sodass die Heimniederlage besiegelt war.

Trotz der Niederlage beträgt der Vorsprung auf einen Abstiegsplatz für Seuzach nach wie vor sechs Punkte.

_________________________________________________________________________________________________