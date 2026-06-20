Zürich, Fürth & Hoffenheim: Der Sommerfahrplan der VfB-Frauen

Nach einer sechswöchigen Sommerpause beginnen die VfB Frauen am Freitag, 3. Juli, die Vorbereitung auf die kommende Saison in der höchsten Spielklasse des deutschen Frauenfußballs. Die Mannschaft von Cheftrainer Nico Schneck kehrt dann mit einer internen Trainingseinheit auf den Platz zurück. In den sieben Wochen bis zum Auftakt in der Google Pixel Frauen-Bundesliga stehen intensive Trainingseinheiten sowie mehrere Testspiele auf dem Programm, um optimal auf die neuen Herausforderungen vorbereitet zu sein.

Vier Tage nach dem internen Trainingsauftakt absolvieren die VfB Frauen die obligatorische Leistungsdiagnostik. Einen Tag später, am 8. Juli, findet die erste öffentliche Einheit ab 14.30 Uhr auf dem Platz M3 an der Mercedesstraße statt.

In insgesamt fünf Testspielen sollen die Trainingsinhalte unter Wettkampfbedingungen umgesetzt werden. Mit zwei Gegnern aus der Schweiz stehen dabei auch internationale Vergleiche an. Gute Erinnerungen bestehen bereits an das Duell mit dem FC St. Gallen, gegen den die VfB Frauen in der vergangenen Winterpause einen überzeugenden 9:3-Testspielerfolg feierten. Darüber hinaus treffen die Mädels aus Cannstatt mit dem 1. FSV Mainz 05 auf einen direkten Konkurrenten aus der Bundesliga. Das Duell mit der TSG Hoffenheim findet im Rahmen des traditionellen „VfB Saison Openings“ am Samstag, 8. August, statt und wird um 12.30 Uhr angepfiffen. Alle weiteren Infos zum gesamten „VfB Saison Opening“ gibt der VfB zeitnah bekannt.

Trainingslager in den Ammergauer Alpen

Auch in diesem Sommer schlagen die VfB Frauen ihr Trainingslager in den Ammergauer Alpen auf. Vom 20. bis 26. Juli bereitet sich das Team von Cheftrainer Nico Schneck in Bad Kohlgrub intensiv auf den Pflichtspielstart vor.

Bundesliga-Auftakt am Wochenende vom 21. bis 24. August

Die neue Saison in der Google Pixel Frauen-Bundesliga startet am Wochenende vom 21. bis 24. August. Die Spielpläne werden Mitte Juli vom DFB veröffentlicht. Die erste Hauptrunde im DFB-Pokal findet vom 26. bis 28. September statt.