Zürich City vor Aufstieg - Zusammenschluss am Schwanz

In der Zweitliga-Gruppe 1 trennen sich Zürich City und Oetwil-Geroldswil in einem hochstehenden Spitzenkampf 1:1, womit die Nordzürcher kurz vor dem Ziel sind. Bei Horgen (1:1 gegen Oerlikon/Polizei) und Wiedikon scheint der Effekt nach dem Trainerwechsel verpufft. Ausser Red Star punkteten sämtliche in den Abstiegskampf involvierten Teams, was zu einem Zusammenschluss am Tabellenende führt.

Zürich City kurz vor der Ziellinie

Oetwil-Geroldswil verpasste in Oerlikon beim 1:1 die letzte Chance, Zürich City noch abfangen zu können - die Nordzürcher können den Aufstieg bereits am nächsten Wochenende klar machen. "Die Partie hätte auf beide Seiten kippen können", wie der erst im Herbst installierte FCOG-Trainer Leonel Romero gegenüber der "Limmattaler-Zeitung" erläuterte. Zwei verwandelte Elfmeter waren schlussendlich in der Buchhaltung zu verzeichnen: Erstmals in der 57. Minute, als Perez das Heimteam in Führung brachte, dann glich Pereira nach einem gepfiffen Handelfmeter aus - sein 18. Saisontor. "Wir greifen in der neuen Saison wieder an und sind bereits an zwei Toptransfer dran", so Präsident Vincenzo Tortora. Dies wird dann die City höchstwahrscheinlich nicht mehr allzu sehr kümmern.

Das bereits abgeschriebene Oerlikon/Polizei scheint die zweite Lunge aktiviert zu haben und realisiert in Horgen beim 1:1 einen Punkt.

Nachdem Horgen nach dem enttäuschenden Start in die Rückrunde Massnahmen ergriffen und einen Trainerwechsel vollzogen hatte, schien der Weg zum Besseren gegen Schlusslicht Oerlikon/Polizei geebnet. Grund dafür war die Pausenführung nach dem 1:0 Limanis in der 36. Minute sowie der Ausschluss Tomés nach der zweiten Gelben nach einer Stunde. Oerlikon/Polizei durchkreuzte aber diese Pläne und glich in der 89. Minute durch Da Silva noch aus. Damit bleibt das gebeutelte Team vom Neudorf im Rennen, dem drohenden Abstieg noch zu entrinnen. Urdorf mit Punkt in Unterzahl

Adliswil und Urdorf trennen sich 1:1, womit die Limmattaler ihre herausragende Rückrunde konsolidieren und immer noch auf dem dritten Rang stehen. Kein Wunder, haben die Klubverantwortlichen diese Leistung honoriert und die Verträge mit Cheftrainer Manuel Leite und seinem Staff vorzeitig verlängert, wie die "Limmattaler-Zeitung" verkündet. In Adliswil lief es aber harzig, in der Nachspielzeit der ersten Hälfte ging das Heimteam durch einen verwandelten Penalty von Argjend Gashi in Führung. In der 69. Minute gelang dann Borner mit seinem ersten Saisontor der Ausgleich. Urdorf rettete dies über die Zeit, obwohl Severin Sommer in der 78. noch direkt Rot sah. 11 Gelbe zeugen von einer umstrittenen Partie, die letztlich ohne Sieger endete. Höngg 2 hält auch Unterstrass stand

Die Höngger Reserven, in der Winterpause noch akut gefährdet, lassen sich auch bei Unterstrass beim 2:2 nicht kleinkriegen.