Zürich City und Thalwil triumphieren - Seuzach feiert ersten Sieg

Zürich Citys Youssouf Sow (blau) steuerte das 3:0 zum Sieg gegen Liestal bei. – Foto: P. Kesselmark / frozeninmotion

Nach einem knappen Sieg gegen Ajoie-Monterri winkt der FC Thalwil in der Interregio-Gruppe 3 weiterhin von der Tabellenspitze. Gleich dahinter lauert Zürich City, das Liestal deutlich vom Platz gefegt hat. Das Oberland-Derby zwischen Dübendorf und Uster endete mit einem torlosen Remis, die Begegnung zwischen Lachen/Altendorf und Red Star ging ebenfalls unentschieden aus, und Bülach reist als Verlierer aus Dornach ab. In der Gruppe 5 musste Seefeld gegen Schaffhausen II die erste Saisonniederlage einstecken, während Aufsteiger Seuzach erstmals als Gewinner vom Platz ging.

Gruppe 3 Zürich City gewinnt Sechs-Punkte-Spiel

In Oerlikon empfing Zürich City den Tabellenzweiten Liestal zum Duell der Aufsteiger. Die Stadtzürcher gewannen deutlich mit 3:0.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Liestal 1895 (@fc_liestal) Die Gäste aus dem Baselbiet spielten zwar gut mit, vergaben aber ihre Chancen und machten zu viele Eigenfehler. Diese nutzte das Team von Jürgen Seeberger kaltblütig aus. Joâo Miguel Pereira Almeida steuerte in seinem zweiten Spiel für Zürich City ein Doppelpack bei (12./37.). Youssouf Sow machte den Sack in der zweiten Halbzeit zu (71.).

Damit überholen die Stadtzürcher die Liestaler in der Tabelle und klettern auf den zweiten Rang. Mehr Bilder zu Zürich City - Liestal Thalwil muss nach Startfurioso zittern

Einen Rang über Zürich City sitzt weiterhin der FC Thalwil auf dem Leaderthron. Der Seeklub schickte Ajoie-Monterri dank zweier früher Toren und eines beherzigten Abwehrkampfs mit einem 2:1 nach Hause. Die Jurassier hatten einen denkbar schlechten Start erwischt. Wegen Verkehrsbehinderungen waren sie viel zu spät in Thalwil angekommen. Der Spielbeginn wurde um 20 Minuten nach hinten verschoben, dennoch blieb Ajoie nur eine halbe Stunde Zeit bis zum Anpfiff. Dementsprechend schlecht fanden die Gäste ins Spiel. Thalwil nutzte die Gunst der Stunde und ging bereits in der 1. Minute in Führung: Male Tolaj hatte sich im Strafraum mit einem Kopfball durchgesetzt. Nur wenig später war es erneut Tolaj, der nach schönem Zusammenspiel den Ball zum 2:0 ins Netz beförderte (12.). Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Fussballclub Thalwil (@fc_thalwil) Nach einer halben Stunde fingen sich die Jurassier und in der zweiten Halbzeit erhöhten sie den Druck merklich. Das Spiel wurde deutlich intensiver und körperbetonter. In der 69. Minute verkürzte Abdoulaye Traore nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite den Rückstand. Nun wurde die Schlussphase zur Zitterpartie. Doch Thalwil verteidigte mit viel Leidenschaft; vor allem Adriano Sodano klärte mehrere gefährliche Hereingaben. Die letzten Minuten wurden dramatisch: In der 92. Minute parierte FCT-Torhüter Noel Baumann sehenswert einen Schuss aus kurzer Distanz, und in der 95. Minute rettete er beim Eckball gleich doppelt. Der Abpfiff liess Spieler wie Fans kollektiv aufatmen. «Es war kein schönes Spiel, aber ein Sieg der Moral», resümierte Vorstandsmitglied Antonio Di Cerbo auf der Vereinshomepage. Einziger Wermutstropfen: Kevin Iodice hat bei einem Zusammenprall einen Nasenbeinbruch erlitten und fällt vorerst aus. Lachen/Altendorf und Red Star teilen die Punkte

Red Star entwickelt sich immer mehr zum Remis-Star. Beim FC Lachen/Altendorf erzielten die bisher ungeschlagenen Stadtzürcher schon ihr viertes Unentschieden im fünften Spiel. 2:2 endete die Partie.

Red Star (schwarz) und Lachen/Altendorf trennten sich 2:2. – Foto: Chris S