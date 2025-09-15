Zürich City und Thalwil triumphieren - Seuzach feiert ersten Sieg

Nach einem knappen Sieg gegen Ajoie-Monterri winkt der FC Thalwil in der Interregio-Gruppe 3 weiterhin von der Tabellenspitze. Gleich dahinter lauert Zürich City, das Liestal deutlich vom Platz gefegt hat. Das Oberland-Derby zwischen Dübendorf und Uster endete mit einem torlosen Remis, die Begegnung zwischen Lachen/Altendorf und Red Star ging ebenfalls unentschieden aus, und Bülach reist als Verlierer aus Dornach ab. In der Gruppe 5 musste Seefeld gegen Schaffhausen II die erste Saisonniederlage einstecken, während Aufsteiger Seuzach erstmals als Gewinner vom Platz ging.
Zürich City gewinnt Sechs-Punkte-Spiel
In Oerlikon empfing Zürich City den Tabellenzweiten Liestal zum Duell der Aufsteiger. Die Stadtzürcher gewannen deutlich mit 3:0.
Die Gäste aus dem Baselbiet spielten zwar gut mit, vergaben aber ihre Chancen und machten zu viele Eigenfehler. Diese nutzte das Team von Jürgen Seeberger kaltblütig aus. Joâo Miguel Pereira Almeida steuerte in seinem zweiten Spiel für Zürich City ein Doppelpack bei (12./37.). Youssouf Sow machte den Sack in der zweiten Halbzeit zu (71.).
Damit überholen die Stadtzürcher die Liestaler in der Tabelle und klettern auf den zweiten Rang.
Thalwil muss nach Startfurioso zittern
Einen Rang über Zürich City sitzt weiterhin der FC Thalwil auf dem Leaderthron. Der Seeklub schickte Ajoie-Monterri dank zweier früher Toren und eines beherzigten Abwehrkampfs mit einem 2:1 nach Hause.
Die Jurassier hatten einen denkbar schlechten Start erwischt. Wegen Verkehrsbehinderungen waren sie viel zu spät in Thalwil angekommen. Der Spielbeginn wurde um 20 Minuten nach hinten verschoben, dennoch blieb Ajoie nur eine halbe Stunde Zeit bis zum Anpfiff. Dementsprechend schlecht fanden die Gäste ins Spiel.
Thalwil nutzte die Gunst der Stunde und ging bereits in der 1. Minute in Führung: Male Tolaj hatte sich im Strafraum mit einem Kopfball durchgesetzt. Nur wenig später war es erneut Tolaj, der nach schönem Zusammenspiel den Ball zum 2:0 ins Netz beförderte (12.).
Nach einer halben Stunde fingen sich die Jurassier und in der zweiten Halbzeit erhöhten sie den Druck merklich. Das Spiel wurde deutlich intensiver und körperbetonter. In der 69. Minute verkürzte Abdoulaye Traore nach einem schnellen Angriff über die rechte Seite den Rückstand. Nun wurde die Schlussphase zur Zitterpartie. Doch Thalwil verteidigte mit viel Leidenschaft; vor allem Adriano Sodano klärte mehrere gefährliche Hereingaben.
Die letzten Minuten wurden dramatisch: In der 92. Minute parierte FCT-Torhüter Noel Baumann sehenswert einen Schuss aus kurzer Distanz, und in der 95. Minute rettete er beim Eckball gleich doppelt. Der Abpfiff liess Spieler wie Fans kollektiv aufatmen. «Es war kein schönes Spiel, aber ein Sieg der Moral», resümierte Vorstandsmitglied Antonio Di Cerbo auf der Vereinshomepage. Einziger Wermutstropfen: Kevin Iodice hat bei einem Zusammenprall einen Nasenbeinbruch erlitten und fällt vorerst aus.
Lachen/Altendorf und Red Star teilen die Punkte
Red Star entwickelt sich immer mehr zum Remis-Star. Beim FC Lachen/Altendorf erzielten die bisher ungeschlagenen Stadtzürcher schon ihr viertes Unentschieden im fünften Spiel. 2:2 endete die Partie.
Die Gäste aus Zürich setzten zunächst auf defensive Stabilität und lange Bälle – mit Erfolg: In der 26. Minute enteilte Captain Gérard Sigg der Lachner Hintermannschaft und traf zum 1:0. Der FCLA reagierte nach der Pause stark. Gian-Luca Praino köpfte in der 48. Minute nach einer Ecke zum verdienten Ausgleich ein, ehe Aco Radovic in der 82. Minute nach einem weiteren Standard zur 2:1-Führung abstaubte.
Doch Red Star schlug zurück: Erneut war es Sigg, der in der 87. Minute eiskalt blieb und das späte 2:2 erzielte. So fühlte sich das Remis für Lachen/Altendorf wie ein verpasster Sieg an, während Red Star seine Serie ohne Niederlage fortsetzt.
Torloses Derby zwischen Dübendorf und Uster
Ein intensives, umkämpftes Oberland-Derby zwischen dem FC Dübendorf und dem FC Uster endete 0:0 – und beide Seiten verliessen den Platz mit gemischten Gefühlen.
Die Gäste aus Uster übernahmen in der ersten Halbzeit zunehmend das Kommando und kamen zu mehreren Chancen; gleich drei Treffer wurden ihnen wegen Offside aberkannt. Zudem scheiterte Bujar Ajeti am stark reagierenden FCD-Keeper Labinot Bytyci, und ein möglicher Penalty an Andi Salihi blieb ungepfiffen. «Schliesslich war meine Mannschaft vor allem in der ersten Hälfte die spielbestimmende und bessere», gab FCU-Trainer Etienne Scholz gegenüber «zo-online.ch» zu Protokoll.
Nach dem Seitenwechsel hatte dann das Heimteam die klareren Gelegenheiten.
Kristijan Klincov und Rafael Bräm verpassten die Führung knapp, ehe es in der Nachspielzeit zwei riesige Möglichkeiten für den eingewechselten Dionis Ramaj gab – beide ungenutzt. «Einfach nur schade», meinte FCD-Coach Shaip Krasniqi. Sein Team sei zwar wie gewünscht erneut ohne Gegentor geblieben. «Aber wir hätten uns den Sieg definitiv verdient.»
Der eine Punkte bringt beiden Teams wenig. Sowohl Dübendorf als auch Uster verbleiben unter dem Strich, wobei die Ustermer die rote Laterne ihr eigen nennen können.
Bülachs Aufholjagd kommt zu spät
In Dornach musste sich der FC Bülach 2:3 geschlagen geben. Die Solothurner liessen in der ersten Halbzeit nichts abrennen und ging dank Toren von Hamed Sako (21.), Johan Abdoul (38.) und Dejan Zunic (45.+3.) mit einem 3:0-Polster in die Pause.
Nach dem Seitenwechsel konnten sich die Gäste aus dem Zürcher Unterland steigern und
Erlind Gjukaj gelang in der 72. Minute das 1:3. Doch die Bülacher Aufholjagd kam zu spät: Noah Musollis 2:3-Anschlusstreffer in der 92. Minute bedeutete zugleich den Schlusspunkt.
Schaffhausen II weist Seefeld in die Schranken
Mit Schaffhausen II und Seefeld trafen in der Interregio-Gruppe 5 die beiden noch ungeschlagenen FVRZ-Vertreter aufeinander - mit dem glücklicheren Ende für die Munotstädter. Sie bezwangen die Stadtzürcher gleich mit 4:1 und überholten sie in der Tabelle.
Luhpaty Bryan Mendes legte mit Toren in der 8. und 23. Minute schon früh den Grundstein für den Sieg der Schaffhauser Reserven. Nazir Zulji erhöte kurz vor der Pause auf 3:0 (42.). Zwar konnte Giona Kerler in der zweiten Halbzeit für Seefeld auf 1:3 verkürzen (70.), doch kurz vor Spielende stellte Cédric Handschin die Drei-Tore-Führung wieder her (88.).
Erster Saisonsieg für Seuzach in letzter Minute
Ein Stein fiel wohl dem FC Seuzach vom Herzen: Im fünften Spiel konnten der Aufsteiger erstmals eine Interregio-Partie für sich entscheiden. Obwohl Gegner Uzwil über weite Strecken mehr vom Spiel hatten, nutzte der FCS seine Chancen clever und drehte die Partie in der Schlussphase zu seinen Gunsten - 3:2.
In der 38. Minute hatte Patrice Eigenherr die Gastgeber nach einem groben Abwehrfehler des FC Uzwil entgegen dem Spielverlauf mit 1:0 in Führung gebracht. Nach der Pause geriet Seuzach durch Treffer von Fabio Moser (49.) und Ajet Sejdija (71.) zwar mit 1:2 ins Hintertreffen, doch die Mannschaft bewies Moral. Zunächst ging Nour Dekhili am zweiten Pfosten vergessen und konnte per Kopf zum 2:2 ausgleichen (75.), dann vollendete Ilirjan Dano in der 89. Minute einen Konter eiskalt und erzielte den viel umjubelten Siegtreffer für Seuzach.
