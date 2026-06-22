Zürich City und Thalwil qualifizieren sich für die 1. Hauptrunde

Zürich City musste gegen Linth 04 zuerst unten durch, krönte sich aber letzten Endes dennoch zum Sieger. – Foto: Kesselmark | frozeninmotion.eu

In der dritten und letzten Vorrunde der Cup-Qualifikation der 2. Liga interregional konnten sich die einzigen beiden verliebenen FVRZ-Vertreter durchsetzen: Zürich City gewann bei Linth 04 nach einer dramatischen Schlussoffensive mit 3:2. Thalwil sah in Uzwil lange wie der sichere Sieger aus, musste beim 4:3 am Ende aber nochmals zittern. Nun dürfen die beiden Teams in der ersten Hauptrunde des Schweizer Cups auf einen grossen Namen hoffen.

Die Stadtzürcher gerieten in Näfels früh in Rückstand. Florind Redzepi schoss das 1:0 für Linth 04, elf Minuten später folgte das 2:0 durch Abd El Raouf Djezari. Mit dem Rückstand ging es in die Pause und er hatte auch in der zweiten Halbzeit lange Bestand. Erst der zur Halbzeit eingewechselte Serge Kevyn Aboue Angoue brachte die Wende: Mit seinem Doppelschlag in der 73. und 76. Minute schoss er seine Mannschaft zurück ins Spiel.

Zürich City kann nach spektakulärer Aufholjagd jubeln Mit einem 3:2-Auswärtssieg in letzter Sekunde beim FC Linth 04 hat Zürich City sich für die erste Hauptrunde des Schweizer Cups qualifizieren können

Als sich bereits alle auf eine Verlängerung einzustellen schienen und Linth nach einer Roten Karte gegen Luis Alfredo Gutierrez (86.) in Unterzahl agierte, schlug Zürich City in der Nachspielzeit nochmal zu: Den Kopfball des eben erst eingewechselten Klysman Lucas Lopes musste Serge Kevyn Aboue Angoue in der 95. Minute nur noch über die Linie schieben zum viel umjubelten 3:2-Siegtreffer.

Mehr Bilder zu Linth 04 - Zürich City

Nach deutlicher Führung muss Thalwil nochmals zittern

Auch der zweiten FVRZ-Vertreter in der Interregio-Quali, der FC Thalwil, konnte sich in der dritten Vorrunde durchsetzen. Der frischgebackene Aufsteiger in die 1. Liga Classic schlug Uzwil auswärts mit 4:3 und hat seine erfolgreiche Saison um ein Kapitel erweitern können.

Die Gäste übernahmen früh die Kontrolle und belohnten sich mit einer komfortablen Führung. Adriano Sodano eröffnete das Skore, bevor Kedy Steven Bonsu nach einer sehenswerten Kombination auf 2:0 erhöhte. Kurz darauf sorgte Captain Denis Haliti mit einem direkt verwandelten Freistoss für das 3:0. Zwar gelang Uzwil noch vor der Pause der Anschlusstreffer, dennoch gingen die Zürcher mit einem verdienten Vorsprung in die Kabine.

Kurz nach Wiederbeginn stellte Ardi Morina nach einem Pfostenschuss von Bonsu auf 4:1. Die Gastgeber gaben sich jedoch nicht geschlagen und kämpften sich mit zwei weiteren Treffern nochmals heran. Vor allem in der Schlussphase, nachdem Uzwil den Rückstand auf 3:4 verkürzt hatte, entwickelte sich ein offener Cupfight. Die Ostschweizer drängten auf den Ausgleich, doch Thalwil verteidigte den knappen Vorsprung mit viel Einsatz über die Zeit.

«Zwar machte sich die Mannschaft das Leben in der Schlussphase etwas unnötig schwer, nachdem sie die Kontrolle über das Spiel zeitweise aus der Hand gegeben hatte. Über die gesamte Spielzeit betrachtet war der Erfolg jedoch absolut verdient», schreibt Vorstandsmitglied Antonio Di Cerbo im Matchbericht auf der Vereinswebsite des FC Thalwil.

Folgende Teams aus der FVRZ-Region haben sich für die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups qualifiziert:

2. Liga (FVRZ-Cupfinalisten): FC Regensdorf FC Wiesendangen

2. Liga interregional (über die Qualifikation): Zürich City SC FC Thalwil

1. Liga (über die Qualifikation): YF Juventus FC Tuggen

Aus der Promotion League (als eine der sieben bestklassierten Mannschaften): FC Schaffhausen



Die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups ist für das Wochenende des 14./15./16. August 2026 angesetzt. Die Auslosung findet am Mittwoch, 1. Juli 2026, um 12:30 Uhr statt.