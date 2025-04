Zürich City triumphiert auf Top-Rasen

Youssouf Sow schiesst das 2:0 – Foto: Pascal Kesselmark | frozeninmo

Mit einem souveränen 2:0-Heimsieg gegen den FC Unterstrass setzt Zürich City ein weiteres Ausrufezeichen in der 2. Liga Gruppe 1 (FVRZ). Perfekte Platzverhältnisse und beste Wetterbedingungen bildeten den Rahmen für ein Spiel, an dem der Tabellenführer von einer Hinausstellung beim Gegner profitierte und sich in der Tabelle weiter absetzen konnte.

Die Vorzeichen waren eindeutig: Zürich City, unangefochtener Spitzenreiter der Liga, trat zuhause gegen den FC Unterstrass an, der in der vergangenen Saison aus der 2. Liga Inter abgestiegen war und sich nun in der Amateurklasse zurechtfinden muss. Schon das Hinspiel hatte City bei strömendem Regen knapp mit 1:0 für sich entschieden. Diesmal herrschte jedoch eitel Sonnenschein: Beste Bedingungen und ein Rasen, der in sensationellem Zustand war, nachdem die Schweizer Frauennationalmannschaft dort eine ganze Woche trainierte.

Trainer Dino Sabato gibt Instruktionan an Captain Kilder Rodrigues Machado Filho – Foto: Pascal Kesselmark | frozeninmotion.eu

Hamed Sako – Foto: Pascal Kesselmark | frozeninmotion.eu

Zürich City übernahm früh die Initiative und zeigte gleich, weshalb das Team an der Tabellenspitze steht. Dank kombiniertem Pressing und präzisem Passspiel versuchte man, Unterstrass in die Defensive zu drängen. Der Durchbruch gelang in der 25. Minute: Dionis Ramaj nutzte eine Unsicherheit in der Abwehr der Gäste und traf zum 1:0. FC Unterstrass liess den Kopf jedoch nicht hängen und hielt kämpferisch dagegen, was zu einer abwechslungsreichen Partie mit intensiven Zweikämpfen führte.

Dionis Ramaj schiesst das 1:0 – Foto: Pascal Kesselmark | frozeninmotion.eu

Kurz vor der Halbzeit häuften sich die Verwarnungen. Es wurde deutlich, wie wichtig beide Mannschaften diesen Vergleich nahmen. Speziell Amadé Sall im rechten Mittelfeld von Unterstrass ragte heraus – er stoppte immer wieder Angriffe von Zürich City und war zugleich der Motor für das Offensivspiel seines Teams. Doch gerade diese Rolle wurde den Gästen nach der Pause zum Verhängnis: Sall sah in der 52. Minute wegen eines wiederholten Vergehens die Gelb-Rote Karte. Dieser Ausschluss nahm dem FC Unterstrass den Wind aus den Segeln; fortan lief bei den Gästen kaum noch etwas zusammen.

Rot/Gelb für Amadé Sall – Foto: Pascal Kesselmark | frozeninmotion.eu

Zürich City dagegen fand nun mehr Räume, kontrollierte das Geschehen und spielte die numerische Überlegenheit klug aus. In der 70. Minute erhöhte der agile Youssouf Sow nach einem sehenswerten Angriff auf 2:0. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war klar, dass Unterstrass trotz seiner kämpferischen Einstellung nicht mehr zurück ins Spiel finden würde. Auch einige späte Wechsel auf beiden Seiten konnten nichts am Ergebnis ändern.

Youssouf Sow feiert sein Goal zum 2:0 – Foto: Pascal Kesselmark | frozeninmotion.eu

Dank dieses Sieges verteidigt Zürich City nicht nur die Spitzenposition in der 2. Liga Gruppe 1, sondern baut den Vorsprung sogar auf neun Zähler aus, da Verfolger FC Horgen am Vortag erneut nur ein Unentschieden erreichte. Die Gastgeber blicken nun zuversichtlich auf die kommenden Aufgaben.

Rachid Ramdani – Foto: Pascal Kesselmark | frozeninmotion.eu

Zürich City zeigt erneut eine reife Leistung und profitiert entscheidend vom Platzverweis gegen Amadé Sall, der Unterstrass’ Taktik merklich schwächte. Auf dem hervorragend präparierten Rasen konnte der Leader sein Offensivspiel voll entfalten und sich durch den souveränen 2:0-Erfolg weiter vom Verfolgerfeld absetzen. Diesen neun-Punkte-Vorsprung dürften sich die Akteure von Zürich City so schnell nicht mehr nehmen lassen.

Ruben Diogo Silva De Sousa beim Kopfball – Foto: Pascal Kesselmark | frozeninmotion.eu