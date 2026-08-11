Zürich City-Trio nach Schaffhausen - Weesen mit ersten Zuzügen

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 5 werden laufend aktualisiert.
FC Altstätten
Trainer: Egzon Shabani
Zugänge: Andi Aliu (FC Wil II), Maxim Good (SC Brühl II), Enea Stieger (FC Teufen), Midjan Mustafi (FC Wil U18), Lindrit Ibrahimi (SC Austria Lustenau III/AUT), Bejadin Sazimanoski (FC Au-Berneck 05), Nico Broder (FC Uzwil)
Abgänge: Fionn Kehl (FC Rebstein), Kevin Schmitter (FC Rebstein), Marcio Alder (FC Rorschach-Goldach), Patrick Babic (FC Teufen), Luiz Felipe Idalgo Infante (FC Schaan), Ryan Scheftner (FC Dornbirn II/AUT)
FC Balzers
Spielertrainer: Villiam Pizzi
Zugänge: Mitko Gjorgjievski (USV Eschen-Mauren), Benjamin Luchs (FC Ruggell), Fabio Luque-Notaro (1. FC Schweinfurt 05/GER), Villiam Pizzi (USV Eschen-Mauren), Alessandro Hossmann (USV Eschen-Mauren), Filip Degen (FC Rorschach-Goldach), Rafael Blumenthal (FC Vaduz II), Suad Gerzic (FC Landquart), Ardit Destani (Rabotnicki Skopje/MAZ)
Abgänge: Dario Clasadonte (FC Ruggell), Justin De Almeida Pires (FC Ruggell), Maurice Wunderli (SC Fussach/AUT), Aljaz Kavcic (SC Fussach/AUT)
FC Frauenfeld
Trainer: Marco Daniel Da Costa Vintem
Zugänge: Ticiano Fontes (FC Seuzach), Elia Bartolomeo (FC Kreuzlingen), Leon Azizi (FC Wängi)
Abgänge: Mischa Murpf (FC Tobel-Affeltrangen 1946)
FC Rorschach-Goldach
Trainer: Marc Blumer
Zugänge: Marco Ciullo (FC Arbon 05), Rangin Rigal (FC Gossau SG), Marcio Alder (FC Altstätten)
Abgänge: Filip Degen (FC Balzers), Marco Lovric (FC Staad), Emanuel Blum (FC Winkeln SG), Andrej Petrovic (FC Diepoldsau-Schmitter)
FC Ruggell
Trainer: Vito Troisio
Zugänge: Dario Clasadonte (FC Balzers), Justin De Almeida Pires (FC Balzers), Felipe Becegato De Mello (FC Lauterach/AUT), Jari Keijnemans (zuletzt Blau-Weiss Feldkirch/AUT), Matheus Favali (Eastern District/HKG), Ferhat Saglam (SV Eintracht Hohkeppel/DEU), Claudio Majer (FC Blau-Weiss Feldkirch/AUT)
Abgänge: Ivan Puljic (FC Montlingen), Samuel Noser (FC Triesenberg), Benjamin Luchs (FC Balzers), Martin Ospelt (FC Triesen), Agim Zeqiri (USV Eschen-Mauren II)
FC Schaffhausen II
Trainer: Antonio Dos Santos
Zugänge: Alessandro Gomes De Araujo Junior (Zürich City SC), Malik Sow (Zürich City SC), Renald Alberto De Oliveira Leal (Zürich City SC
Abgänge: Matteo Marinelli (FC Töss)
FC Seefeld
Trainer: Heris Stefanachi
Zugänge: Rosario Filippone (FC Bülach), Leandro Gonzales Vazquez (FC Wil II), Ennio Brunnschweiler (FC Witikon), Moreno Ferrari (FC Wil II), Loris Bachmann (FC Wil II), Niko Civelli (FC Uster)
Abgänge: Liam Bachmann (FC Bassersdorf), Mete Firat Ulu (FC Red Star Zürich)
FC Seuzach
Trainer: Gianluca Appassito
Zugänge: Caner Türkmen (FC Uster), Fabian Inglin (FC Uster), Adrian Gehrig (FC Uster), Marco Barreira Assuncao (SC Veltheim) , Richard Ferreira (SV Schaffhausen), Harun Sevim (FC Töss)
Abgänge: Ticiano Fontes (FC Frauenfeld), Leandro Lucarelli (Pause), Aaron Moyane (Rücktritt), Rayan Zeaf (Pause), Patrice Eigenheer (FC St. Gallen II), Thomas Hobel (FC Seuzach II), Andy Agudelo (Pause), Michael Bieri (?)
FC Stäfa
Trainer: Jonas Elmer
Zugänge: Nino Dietrich (FC Hinwil)
Abgänge: Sascha Wymann (Rücktritt)
FC Uzwil
Trainer: Ivan Martic
Zugänge: Jannis Link (SC Brühl), Lorent Uka (FC Wil II), Besart Bajrami (Pause/zuletzt FC Widnau)
Abgänge: Nico Broder (FC Altstätten), Fabio Ruggli (FC Bazenheid)
FC Weesen
Trainer: Ursal Yasar
Zugänge: Ognjen Stevanovic (USV Eschen-Mauren), Perry Gamba (FC Lachen/Altendorf), Edis Smajovic (FC Linth 04)
Abgänge: Fabio Solimando (FC Gossau SG), Taulant Syla (FC Rüti), Kevin Williams (England)
KF Dardania St. Gallen
Trainer: Fábio de Souza
Zugänge: Luan Abazi (SC Brühl), Andi Salihi (FC Uster), Florian Bekteshi (FC Wil II)
Abgänge: Jetmir Beqiraj (KF Dardania St. Gallen II), Kushtrim Berisha (KF Dardania St. Gallen II), Diego Cassani (FC Wittenbach), Arianit Preniqi (KF Dardania St. Gallen II), Salvatore Forgia (KF Dardania St. Gallen II)
SV Schaffhausen
Trainer: Ergün Dogru
Zugänge: Ricardo Almeida (FC Witikon), Abderrahmane Jamai (FC Phönix Seen), Jesaja Damian Uwuruike (FC Phönix Seen II), Jordan Lagona (Sporting Club Schaffhausen), Leon Islami (FC Phönix Seen), Yannis Weber (FC Beringen)
Abgänge: Thomas Kargbo (FC Bülach), Robin Belser (FC Kreuzlingen), Matheus Schöllkopf (Zürich City SC), Nilakshan Thevanayagam (1. FC Kleve/GER), Elhan Ljatifi (1. FC Rielasingen-Arlen/GER), Emre Ekinci (FC Thalwil), Michael Mazzarella (FC Klingnau), Muhammed Musab Aydin (FC Baden II), Simone Rossetti (FC Uster), Richard Ferreira (FC Seuzach), Emil Crnovrsanin (FC Thalwil)
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