Zürich City-Trio nach Schaffhausen - Weesen mit ersten Zuzügen

– Foto: Rocco Bartsch

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 5 werden laufend aktualisiert.

FC Linth 04Trainer: Stéphane Houcine NaterZugänge: Nikola Vasic (FC Tuggen), Nino Egli (FC Lachen/Altendorf), Levi Egli (FC Lachen/Altendorf), Bujar Ajeti (FC Uster), Josef Poucek (USV Esternberg/AUT)Abgänge: Eray Burmaci (FC Glarus), Luis Alfredo Gutierrez (FC Red Star Zürich), Philip Skorjanec (FC Glarus), Kosta Makripodis (FC Oetwil-Geroldswil), Edis Smajovic (FC Weesen), Erion Metoli (FC Adliswil)

FC Rorschach-Goldach

Trainer: Marc Blumer

Zugänge: Marco Ciullo (FC Arbon 05), Rangin Rigal (FC Gossau SG), Marcio Alder (FC Altstätten)

Abgänge: Filip Degen (FC Balzers), Marco Lovric (FC Staad), Emanuel Blum (FC Winkeln SG), Andrej Petrovic (FC Diepoldsau-Schmitter)



FC Ruggell

Trainer: Vito Troisio

Zugänge: Dario Clasadonte (FC Balzers), Justin De Almeida Pires (FC Balzers), Felipe Becegato De Mello (FC Lauterach/AUT), Jari Keijnemans (zuletzt Blau-Weiss Feldkirch/AUT), Matheus Favali (Eastern District/HKG), Ferhat Saglam (SV Eintracht Hohkeppel/DEU), Claudio Majer (FC Blau-Weiss Feldkirch/AUT)

Abgänge: Ivan Puljic (FC Montlingen), Samuel Noser (FC Triesenberg), Benjamin Luchs (FC Balzers), Martin Ospelt (FC Triesen), Agim Zeqiri (USV Eschen-Mauren II)



FC Schaffhausen II

Trainer: Antonio Dos Santos

Zugänge: Alessandro Gomes De Araujo Junior (Zürich City SC), Malik Sow (Zürich City SC), Renald Alberto De Oliveira Leal (Zürich City SC

Abgänge: Matteo Marinelli (FC Töss)



FC Seefeld

Trainer: Heris Stefanachi

Zugänge: Rosario Filippone (FC Bülach), Leandro Gonzales Vazquez (FC Wil II), Ennio Brunnschweiler (FC Witikon), Moreno Ferrari (FC Wil II), Loris Bachmann (FC Wil II), Niko Civelli (FC Uster)

Abgänge: Liam Bachmann (FC Bassersdorf), Mete Firat Ulu (FC Red Star Zürich)



FC Seuzach

Trainer: Gianluca Appassito

Zugänge: Caner Türkmen (FC Uster), Fabian Inglin (FC Uster), Adrian Gehrig (FC Uster), Marco Barreira Assuncao (SC Veltheim) , Richard Ferreira (SV Schaffhausen), Harun Sevim (FC Töss)

Abgänge: Ticiano Fontes (FC Frauenfeld), Leandro Lucarelli (Pause), Aaron Moyane (Rücktritt), Rayan Zeaf (Pause), Patrice Eigenheer (FC St. Gallen II), Thomas Hobel (FC Seuzach II), Andy Agudelo (Pause), Michael Bieri (?)



FC Stäfa

Trainer: Jonas Elmer

Zugänge: Nino Dietrich (FC Hinwil)

Abgänge: Sascha Wymann (Rücktritt)



FC Uzwil

Trainer: Ivan Martic

Zugänge: Jannis Link (SC Brühl), Lorent Uka (FC Wil II), Besart Bajrami (Pause/zuletzt FC Widnau)

Abgänge: Nico Broder (FC Altstätten), Fabio Ruggli (FC Bazenheid)



FC Weesen

Trainer: Ursal Yasar

Zugänge: Ognjen Stevanovic (USV Eschen-Mauren), Perry Gamba (FC Lachen/Altendorf), Edis Smajovic (FC Linth 04)

Abgänge: Fabio Solimando (FC Gossau SG), Taulant Syla (FC Rüti), Kevin Williams (England)



KF Dardania St. Gallen

Trainer: Fábio de Souza

Zugänge: Luan Abazi (SC Brühl), Andi Salihi (FC Uster), Florian Bekteshi (FC Wil II)

Abgänge: Jetmir Beqiraj (KF Dardania St. Gallen II), Kushtrim Berisha (KF Dardania St. Gallen II), Diego Cassani (FC Wittenbach), Arianit Preniqi (KF Dardania St. Gallen II), Salvatore Forgia (KF Dardania St. Gallen II)



SV Schaffhausen

Trainer: Ergün Dogru

Zugänge: Ricardo Almeida (FC Witikon), Abderrahmane Jamai (FC Phönix Seen), Jesaja Damian Uwuruike (FC Phönix Seen II), Jordan Lagona (Sporting Club Schaffhausen), Leon Islami (FC Phönix Seen), Yannis Weber (FC Beringen)

Abgänge: Thomas Kargbo (FC Bülach), Robin Belser (FC Kreuzlingen), Matheus Schöllkopf (Zürich City SC), Nilakshan Thevanayagam (1. FC Kleve/GER), Elhan Ljatifi (1. FC Rielasingen-Arlen/GER), Emre Ekinci (FC Thalwil), Michael Mazzarella (FC Klingnau), Muhammed Musab Aydin (FC Baden II), Simone Rossetti (FC Uster), Richard Ferreira (FC Seuzach), Emil Crnovrsanin (FC Thalwil)

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