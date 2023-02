Zürich-City-Stürmer zu den Old Boys, viele Abgänge bei Windisch Alles auf einen Blick!

Auch in der Interregio-Gruppe 3 sind erste Transfers bei den Zürcher Gegnern bekannt.

Old Boys (3.)

Die Old Boys (und eigentlich die ganze Gruppe) verlieren ihre Attraktion. Raphael Dwamena kehrt nämlich wieder in den Profifussball zurück. Der frühere FCZ-Stürmer unterschrieb beim albanischen Erstligisten KF Egnatia einen Vertrag.

Ebenso den Tabellendritten verlassen Claudio Di Lisa (?) und Daniel de Lyra (zu Pratteln).

Dafür zieht es Mohamed Bangoura vom Zweitliga-Neuling Zürich City SC nach Basel. Neu bei den Old Boys ist ausserdem Zenun Kuci (von Pratteln).

Windisch (5.)

Beim starken Aufsteiger kommt es in der Winterpause zu einer eigentlichen Völkerwanderung. Während das Gros der Spieler in die Aargauer Zweitliga weiter zieht, versucht sich Adonit Fetaj beim Erstligisten Tuggen und Alija Hadziarapovic beim Zürcher Ligarivalen Red Star.

Grenchen (10.)

Die in der Vorrunde eher enttäuschenden Solothurnern haben Ersatz für den am Kreuzband verletzten Torhüter Jefferey Grosjean gefunden. In seine Fussstapfen tritt Breogan Espasandin, der zuletzt beim Promotion-League-Verein Biel die Ersatztorhüter-Rolle inne hatte.

Pratteln (12.)

Torhüter Salem Fahdy verlässt die Baselbieter offenbar und zieht zur AC Rossoneri in die 3. Liga weiter. Ersetzt wird er durch Stefan Milincic (von Concordia BS).

Neu ist ausserdem Robert Gjergjaj, der vom Erstligisten SC Dornach kommt.