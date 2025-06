Zürich City steigt auf - YF Juventus 2 mischt Karten neu

Zürich City macht mit einem 3:0 in Wiedikon drei Runden vor Saisonende den Deckel drauf und realisiert den seit Langem ersehnten Aufstieg. Spannender wird es im Abstiegs-Sektor, wo YF Juventus 2 in einem Hitchcock-Finale den direkten Konkurrenten Wettswil-Bonstetten 2 mit 2:1 besiegte und auch Red Star 2 mit einem 1:1 gegen das formstarke Oetwil-Geroldswil auf sich aufmerksam machte. In den restlichen Partien siegten durchwegs die besser klassierten Teams.