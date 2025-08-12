Zürich-City souverän, Seefeld sicher, Thalwil mit Thriller

Hohe Temperaturen, knappe Siege: Die Interregio-Teams massen sich am vergangenen Wochenende in der Qualifikation zum Schweizer Cup. Drei Teams haben die erste Vorrunde überstanden; mit Uster, das ein Freilos genoss, kommt noch ein vierter FVRZ-Vertreter hinzu. Einen hohen Sieg gab es dann aber doch noch - und den schaffte ausgerechnet Aufsteiger Zürich City.

Zürich City mit grossem Auftritt Gleich mit 6:1 fegte Aufsteiger Zürich City den FC Lachen/Altendorf auf dessen Platz vom selbigen. Bei hochsommerlichen Temperaturen sorgten Denis Dzepo (8. Minute), Rachid Ramdani (14.), Armand Loue (28.) und Youssouf Sow (45.+1.) bereits in der ersten Halbzeit für einen komfortablen 4:0-Vorsprung.

Für Zürich City ein erfolgreicher Start in die neue Saison, für Lachen/Altendorf eine missglückte Generalprobe für die Hauptrunde des Schweizer Cups, in der das Team von Philipp Egli am kommenden Sonntag gegen die Grasshoppers antritt.

Nach dem Seitenwechsel gelang Mohamet Mballo Mballo in der 59. und 64. Minute ein Doppelschlag für das Team des neuen Trainers Ergün Dogru . Erst tief in der Nachspielzeit erzielten die Schwyzer noch das Ehrentor durch Andrin Fritschi.

Thalwil entscheidet Cup-Thriller für sich

Etwas mehr Geduld benötigte Thalwil beim FC Arbon, ehe der 3:2-Sieg nach Verlängerung feststand.

Zweimal geriet der Zürichsee-Klub in Rückstand, wusste diesen jedoch durch Lukas Miranda (32.) sowie Kedy Steven Bonsu (64.) wieder auszugleichen. Auch sonst lief alles für den FCT: Nach einem Notbremsefoul an Male Tolaj in der 77. Minute und der Roten Karte gegen Arbons Marko Vranic, spielte man in Überzahl. Trotzdem wollte kein Siegtor mehr gelingen; die reguläre Spielzeit endete 2:2.

In der Verlängerung fackelten die Thalwiler nicht lange; der erst kurz zuvor eingewechselte Gabriel de Almeida Oliveira erzielte in der 95. Minute das viel umjubelte 3:2. Den knappen Vorsprung konnte der FCT danach über die Zeit verteidigen.

Bülach mit dem schlechteren Ende

Genau umgekehrt verlief die Partie zwischen Emmenbrücke und Bülach. Hier waren es die Zürcher Unterländen, die auswärts zweimal in Front gingen: zuerst traf Nico Lodise (11.), dann Patrick Lüthi (22.). Aber beide Male musste der FCB den Ausgleich hinnehmen. Und es kam noch schlimmer: In der 74. Minute schoss Bojan Malbasic seine Emmenbrückner zum 3:2-Sieg.

Seefeld bezwingt Locarno

Der FC Seefeld musste die weite Reise nach Locarno antreten - und ging nicht mit leeren Händen nach Hause. 2:1 bezwang die Überraschungsmannschaft der vergangenen Saison den Kontrahenten aus dem Tessin, immerhin letzte Saison Dritter der Interregio-Gruppe 3. Allerdings hatte es in dieser Sommerpause beim FCL einige Turbulenzen mit mehreren Trainerwechseln gegeben.

Giona Kerler (26.) und Yannis Schneiter (42.) waren für die 2:0-Führungs besorgt, die fast bis zum Ende Bestand hatte. Erst in der 87. Minute gelang Locarnos Nicolo Di Benedetto noch der Anschlusstreffer.

Seuzach verliert in Altstätten

Der zweite Zürcher Aufsteiger, Seuzach, musste sich beim letztjährigen Aufsteiger Altstätten 1:3 geschlagen geben. Nach zwei Gegentoren von Edmir Zulic in der 32. Minute und zehn Minuten später per Penalty sowie einem Eigentor von Captain Davide Russo (52.) konnte Philip Auer (72.) nur noch den Ehrentreffer erzielen.