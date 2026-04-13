Zürich City siegt - Thalwil schlägt Uster - Seuzach ärgert Gossau

– Foto: Kesselmark ¦ frozeninmo

Die Zürcher Spitzenteams in der Interregio geben sich auch am 17. Spieltag keine Blösse. Während in der Gruppe 3 Leader Thalwil gegen Uster in Unterzahl nur knapp gewinnen kann, macht Verfolger Zürich City vor heimischem Publikum mit Ajoie-Monterri kurzen Prozess. Seefeld behauptet in der Gruppe 5 seinen zweiten Tabellenrang mit einem Sieg gegen Wils U20. Lachen, Dübendorf, Schaffhausen II und Seuzach müssen sich derweil mit einem Punkt begnügen - wobei vor allem Letzteren ein spektakulärer Ausgleich gegen den favorisierten FC Gossau gelingt.

Abel Hugo Nseke Etouman eröffnete das Skore bereits in der 8. Spielminute. Araz Sadik erhöhte nach einer knappen halben Stunde auf 2:0. Und Serge Kevyn Aboue Angoue machte in der 84. Minute den Sack zu.

Zürich City fertigt Ajoie-Monterri ab Mit einem deutlichen 3:0-Heimsieg setzte sich Zürich City gegen Ajoie-Monterri durch und spielt weiter ganz vorne mit in der Interregio-Gruppe 3.

Thalwil muss sich Sieg in Unterzahl erkämpfen Leader Thalwil wurde seiner Favoritenrolle im Heimspiel gegen Uster gerecht. Der knappe 1:0-Sieg musste aber in Unterzahl erkämpft werden.

Die Gastgeber waren druckvoll gestartet und bereits in der 9. Minute durch ein Freistosstor von Captain und Topskorer Denis Haliti in Führung gegangen. Derselbe Spieler war es, der sein Team durch seinen Platzverweis nach einer Tätlichkeit in der 38. Minute in Bedrängnis brachte.

In Überzahl übernahm Uster mehr Ballbesitz, kam gegen die kompakte Thalwiler Defensive jedoch kaum zu Torchancen. Die beste Ausgleichsmöglichkeit für die Zürcher Oberländer ergab sich kurz vor Schluss, als mehrere Spieler eine Hereingabe knapp verpassten. Der FCT seinerseits setzte in Unterzahl vereinzelt Konter und kam dabei auch zu einem Pfostenschuss durch Erlind Gjukaj, blieb insgesamt aber vor allem defensiv gefordert.

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Am Ende konnte das Team von Gianni Lavigna einen knappen Arbeitssieg feiern. «Es war – insbesondere nach der roten Karte – keine spielerisch glanzvolle Partie mehr, doch letztlich zählt das Resultat», zeigt sich Vorstandsmitglied Antonio Di Cerbo auf der Vereinswebsite zufrieden. Ganz anders FCU-Trainer Etienne Scholz. Derart enttäuscht von seinen Schützlingen sei er lange nicht gewesen, sagte er gegenüber «zo-online.ch». «Wir waren schlecht in der Positionierung, haben viel zu viele kleine Fehler begangen und jeglichen Drive vermissen lassen. Die Energie hat uns komplett gefehlt.»

Thalwil behauptet - trotz eines noch ausstehenden Nachtragsspiel - die Leaderposition. Für Uster wird es auf Tabellenrang 10 ungemütlich, zumal sämtliche dahinter positionierten Teams weniger Spiele im Gepäck haben.

Lachen/Altendorf kommt gegen Pratteln zurück

Der FC Lachen/Altendorf kam gegen den FC Pratteln nach einem 0:2-Rückstand noch zu einem 2:2-Unentschieden, wartet aber weiterhin auf den ersten Dreier der Rückrunde.

Die Gäste aus dem Baselbiet erwischten den besseren Start und nutzten Unsicherheiten in der FCLA-Defensive zur frühen Führung durch Gabriele Stefanelli in der 4. Minute. Die Lachener ihrerseits fanden zunächst kaum ins Spiel, blieben im Aufbau fehleranfällig und kassierten kurz vor der Pause das 0:2. Wieder hatte Stefanelli getroffen.

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gastgeber verbessert und übernahmen mehr Spielanteile. In der 60. Minute gelang Suraffiel Tedros der Anschlusstreffer. In der Schlussphase erhöhte Lachen/Altendorf den Druck, scheiterte jedoch mehrfach am gegnerischen Torhüter Torhüter Nithusan Vasanthan, ehe dann in der Nachspielzeit doch noch der Ausgleich fiel: Nach einer Ecke traf Patrick Schuler zum viel umjubelten 2:2 (93.). Damit sicherte sich der FCLA nach schwacher erster Hälfte immerhin einen Punkt.

Red Star bleibt in Dornach chancenlos

Eine deutliche 0:3-Niederlage musste Red Star in Dornach einstecken.

Die Solothurner gingen nach 11 Minuten durch Mustafa Muharemovic in Führung. Thibault Lancry erhöhte vor Ablauf einer halben Stunde auf 2:0. Nach dem Seitenwechsel gelang Ardit Gashi per Freistoss die Siegessicherung (66.). Red Star kam nie wirklich in die Partie und war über die gesamte Spieldauer zu harmlos.

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Bülach verliert in Allschwil durch unglückliches Eigentor

Auch Bülach musste sich geschlagen geben, wenn auch nur knapp: In Allschwil verloren die Zürcher Unterländer unglücklich mit 0:1.

Eine von Bülach-Verteidiger Safik Alili abgelenkte Flanke von Nico Scheibler in der neunten Minute hatte die umkämpfte Partie entschieden. Für Bülach bleibt die Lage unterm Strich damit ungemütlich.

Torloses Remis für Dübendorf

Immerhin einen Punkt konnte sich der abstiegsgefährdete FC Dübendorf sichern, auch wenn er damit dem Tabellenkeller nicht entfliehen kann. Vor heimischem Publikum spielte die Krasniqi-Elf gegen Kirchberg 0:0.

Defensiv zeigten sich die Glattaler zwar sicher und kompakt, sodass der wieder genesene Torhüter und Captain Labinot Bytyci kaum etwas zu tun bekam. In der Offensive vermochten sie aber keine Akzente zu setzen. Die wenigen Torchancen in der zweiten Halbzeit konnten weder Rafael Bräm noch Adam Radi nutzen. Die grösste Chance des Spiels hatte Dübendorfs Nejc Plaznik kurz vor Schluss. Er sah seinen Schuss allerdings vom Pfosten abprallen.

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Ein Sieg wäre nicht unverdient gewesen, befand FCD-Coach Shaip Krasniqi nach dem Schlusspfiff gegenüber «zo-online.ch», und blieb gewohnt positiv: «Auch dieser eine Punkt kann am Ende noch wertvoll sein.»

Gruppe 5

Seefeld holt drei Punkte in Wil

In der Gruppe 5 konnte sich Seefeld bei Wils U20 in einem spannenden Spiel mit 2:1 durchsetzen.

Die Stadtzürcher waren insgesamt die abgeklärtere Mannschaft und wussten in den richtigen Momenten zuzuschlagen. Marc Fischer erzielte nach einer guten Viertelstunde das 1:0. Die vermeintliche Siegsicherung gelang Xeno Fresneda mittels Penalty in der 87. Minute. Doch noch war die Partie nicht zu Ende: Wil stemmte sich nochmals gegen die drohende Niederlage. Altin Lipovicas Anschlusstreffer in der 93. Minute kam jedoch zu spät.

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Als erster Verfolger von Leader Weesen spielt Seefeld weiterhin ganz vorne mit.

Bildergalerie zu Wil II - Seefeld

Seuzach punktet erneut nach spätem Ausgleich gegen Gossau

Wie schon im Hinspiel luchst der FC Seuzach dem favorisierten FC Gossau auch zu Hause einen Punkt ab und spielt 1:1.

Die erste Halbzeit verlief wenig spektakulär. Gossau hatte etwas mehr vom Spiel, Seuzach liess hinten jedoch nicht viel zu. Die grösste Torchance von Patrice Eigenheer nach einer halben Stunde konnte Gossaus Keeper Damian Böhler parieren.

Die Platzherren kamen gestärkt aus der Kabine und legten gleich zu Beginn der zweiten Hälfte mit Torchancen nach. Böhler und der Pfosten verhinderten Zählbares. Doch auch Gossau setzte sich jetzt vermehrt in Szene und zwang FCS-Torhüter Tristan Siddiqui zu einigen gekonnten Paraden.

Es sollte jedoch bis zur 86. Minute dauern, ehe in strömendem Regen das erste Tor fiel. FCG-Flügel Elia Rosalen traf zum späten 1:0. Die Gossauer jubelten, doch Seuzach liess sich nicht entmutigen - und wurde, wie schon im Hinspiel, dafür belohnt: Nach einem Eckball gelang dem eben erst eingewechselten Thomas Hobel in der 91. Minute per Kopf der spektakuläre Ausgleich.

Schaffhausen holt wichtigen Punkt

Ein später Ausgleich gelang auch den Reserven des FC Schaffhausen, die sich von Rorschach-Goldach 2:2 trennten.

Die Gäste starteten besser, doch nach rund 15 Minuten kam Schaffhausen ins Spiel. Ein Lattenschuss von Colin Odutayo leitete die starke Phase ein, kurz darauf traf Boris Babic zur Führung. Noch vor der Pause fiel aus dem Nichts nach einem schön getretenen Freistoss durch Filip Degen der Ausgleich.

In der zweiten Halbzeit gingen die St. Galler ihrerseits in Führung: Galvan Lovakovic traf zum 2:1 für Rorschach-Goldach (62.). Die Schaffhauser mussten sich bis in die 91. Minute gedulden, ehe Joker David Petrovic das 2:2 erzielte. Was folgte waren spannende und dramatische Schlussminuten, der Schiedsrichter schien weniger an einem baldigen Schlusspfiff interessiert zu sein, als die Spieler beider Mannschaften. Und so boten sich dem FCS tatsächlich noch zwei Grosschancen. Doch es blieb beim Unentschieden.

«Wir müssen noch zwei- oder dreimal gewinnen, damit wir gerettet sind», sagte Trainer Antonio Dos Santos gegenüber den «Schaffhauser Nachrichten». Tatsächlich ist Schaffhausens Polster auf die Abstiegsränge auf komfortable acht Punkte angewachsen.

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