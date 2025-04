Zürich City setzt sich weiter ab - WB 2 mit neuer Hoffnung

Wie am vergangenen Wochenende gibt Verfolger Horgen wiederum Punkte ab, währenddessen Leader Zürich City unentwegt weitersiegt und nun bereits neun Längen vorausliegt. Weiter im Hoch befindet sich Oetwil-Geroldswil, und auch Regensdorf punktet im neuen Jahr eifrig. In der unteren Tabellenhälfte siegte einzig Wettswil-Bonstetten 2 im Kellerduell gegen Red Star 2.

Im Spiel selber ging der Favorit in der 26. Minute standesgemäss in Führung. In der 51. Minute musste FCU-Mittelfeldspieler Amadé Sall nach der zweiten Gelben unfreiwillig ausstempeln und erschwerte seinem Team damit die Herausforderung des Ausgleichs. In der 72. Minute sorgte Sow für die Entscheidung. Mit dieser Stabilität dürfte City der Aufstieg nur noch schwerlich streitig gemacht werden.

Horgen lässt wiederum Punkte liegen

Horgen kann den 2. Tabellenrang zwar auch nach dem torlosen Unentschieden in Adliswil behaupten, der Rückstand auf den Leader wächst aber weiter an. In einer umkämpften Partie überzeugten, nicht überraschend, vorwiegend die Abwehrreihen, weisen doch beide Team in der Wertung der erhaltenen Tore ein gutes Abschneiden auf (beide 22).

Wädenswil findet zum Siegen zurück

Nach zwei Niederlagen zum Rückrunden-Beginn schlägt Wädenswil das neue Schlusslicht Oerlikon/Polizei 4:1 - massgeblich beteiligt dabei war Ex-Profi Ridge Munsy (35) mit drei Toren.

Nach einer torlosen ersten Hälfte zündete das Heimteam in der ersten Viertelstunde nach dem Seitenwechsel den Turbo: In der 47. Minute lancierte Munsy die Party und nur vier Minuten später erhöhte Prskalo auf 2:0. Munsy bereicherte danach sein Torkonto mit zwei weiteren Treffern (59./76.) und schraubte das Total nun auf 13 Treffer. Das Ehrentor des eingewechselten Abraham bedeutete nur marginale Freude bei den Gästen.

YF Juventus 2 erneut mit Hänger gegen Spielende

Zum dritten Mal nach Wiederaufnahme der Meisterschaft lässt sich YF Juventus 2 in der Schlussphase die Butter vom Brot nehmen - diesmal zu Hause gegen Regensdorf beim 2:4.

Lazri brachte die Gäste wohl nach zehn Minuten in Führung, Heini (27.) und Dordevic (37.) drehten das Blatt aber noch vor der Pause. Die beiden erfolgreichsten Regensdorfer Torschützen sorgten dann aber doch für Tristesse der Bianconeri, denn erst schoss Oldie Mikel Lazri nach 67 Minuten den Ausgleich und in der Folge Häfeli mit seinem 14. Saisontreffer nach 86 Minuten den Führungstreffer der Gäste - Asanis verwandelter Penalty zum Schlussresultat noch Supplement.

Wettswil-Bonstetten mit neuer Hoffnung

Die Reserven von Wettswil-Bonstetten reichen die Rote Laterne nach dem 3:1-Sieg gegen das ebenfalls bedrohte Red Star weiter und dürfen wieder mit berechtigter Hoffnung vom Klassenerhalt träumen.

Nach torloser erster Spielhälfte sorgte Sean Di Luzio mit Toren in der 49. und der 70. Minute für einen komfortablen Vorsprung des Heimteams. Kurz danach brachte der junge Hoxha jedoch die Spannung zurück. Diese hielt an bis zur 88. Minute, da sorgte der nach einer Stunde eingewechselte Stevanovic für die Entscheidung.

Oetwil-Geroldswil auf dem Vormarsch

Mit dem 3:0-Sieg in Wiedikon bestätigt Oetwil-Geroldswil sein Potential - wäre da nicht diese Baisse im Herbst gewesen, die in der Entlassung des Trainerstabs mündete, wären die Limmattaler eine echte Herausforderung für Leader Zütich City. Der Führungstreffer in Wiedikon fiel nach einer knappen Viertelstunde, als Urgestein Sandro Lutz (33) im Anschluss an einen Eckball mit dem Kopf vollendete. Fünf Minuten vor der Pause lancierte Lorito Sturmtank Pereira in die Tiefe, welcher Torhüter Kadi umkurvte und zu seinem 12. Saisontor einschob. Spätestens in der 70. Minute war die Partie entschieden, als der frühere 1.-Liga-Kicker Roman Herger eine flache Hereingabe verwertete. Kurz zuvor beklagte das Heimteam noch einen Lattenschuss. Dies war dann auch in den Schlussminuten nochmals der Fall, das Heimteam musste aber anerkennen, dass die Gäste im flow sind.

Höngg 2 glückt trotz langer Unterzahl ein Achtungserfolg in Urdorf

Das sich immer noch in Abstiegsgefahr befindende Höngger Reserveteam erkämpt sich trotz 70-Minütiger Dezimierung ein 1:1 in Urdorf. Nach 20 Minuten erhielt Omar Espinoza die Rote vorgezeigt, trotzdem ging Höngg nur kurze Zeit später durch seinen Topskorer Simões gar in Führung. Diese hielt dann an bis zur 71. Minute, ehe Severin Sommer ein Zuspiel Miakallos zum Ausgleich verwertete. In der darauffolgenden hektischen Schlussphase verteidigten die Gäste das Remis gegen den Tabellen-Vierten mit Vehemenz.

