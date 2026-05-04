Zürich City schlägt Red Star - Seefeld souverän - Seuzach erlöst sich

Zürich City (blau) setzt sich im Stadtzürcher Derby gegen Red Star deutlich mit 4:0 durch. – Foto: Kesselmark ¦ frozeninmo

Zürich City setzt sich in der Interregio-Gruppe 3 im Stadtzürcher Derby gegen Red Star deutlich durch. Thalwil und Lachen/Altendorf erwischen mit Blitz-Toren einen optimalen Start in ihre Partien und gewinnen. Uster hingegen muss nach verspielter 2:0-Führung in Allschwil mit einem Punkt Vorlieb nehmen. Ganz leer gehen Bülach und Dübendorf aus, die damit noch stärker in den Abstiegssog geraten. In der Gruppe 5 siegt Seefeld souverän und bleibt dicht an Leader Weesen dran, der seinerseits Schaffhausen II bezwingt. Seuzach feiert den ersten Rückrundensieg.

Mergim Bajrami hatte das Skore in der 17. Minute eröffnet. Zehn Minuten später legte Joâo Miguel Pereira nach. Mit dem 2:0 ging es in die Pause. In den letzten zwanzig Minuten machte der eben erst eingewechselte Klysman Lucas Lopes mit einem Doppelschlag (70./85.) den Sack endgültig zu.

Stadtzürcher Derby geht klar an Zürich City Zürich City hat das Derby gegen den Stadtrivalen Red Star auf der Allmend Brunau klar mit 4:0 für sich entscheiden können.

Damit endet die Serie von drei Siegen hintereinander für die Rotsterne. Zürich City bleibt in dieser Rückrunde weiterhin ungeschlagen und ist nach der überraschenden Niederlage von Dornach in Kirchberg mit fünf Punkten Rückstand erster Verfolger von Leader Thalwil.

Thalwil siegt in Pratteln

Nach dem Sieg in der Nachtragspartie gegen Dübendorf am Mittwoch setzte sich Tabellenführer Thalwil auch beim Schlusslicht Pratteln durch - mit einem sehr frühen und einem sehr späten Tor.

Der Seeklub erwischte einen optimalen Start und ging bereits in der 2. Minute in Führung: Eine Hereingabe von Kedy Bonsu wurde von einem Baselbieter Verteidiger ins eigene Tor gelenkt. In der Folge entwickelte sich eine weitgehend ausgeglichene Partie mit wenigen klaren Torchancen.

Vor der Pause hatten beide Teams je eine gute Möglichkeit – Pratteln scheiterte an Thalwils Torhüter Kader Abubakar; auf der Gegenseite blieb eine grosse Chance ebenfalls ungenutzt. Mit der knappen Führung für die Gäste ging es in die Halbzeit.

Nach dem Seitenwechsel blieb Thalwil aktiver, liess aber mehrere Gelegenheiten aus, darunter auch ein von Kedy Bonsu verschossener Penalty. Pratteln hielt defensiv dagegen, ohne offensiv entscheidend in Erscheinung zu treten. Es blieb spannend bis zur letzten Sekunde: Erst in der siebten Minute der Nachspielzeit sorgten die Gäste für die Entscheidung: Nach einem schnellen Vorstoss stellte Lukas Miranda auf 2:0 und sicherte seinem Team damit die drei Punkte.

Lachen verschafft sich mit Auswärtssieg Luft

Nach der schmerzlichen 1:4-Heimniederlage gegen Bülach von letzter Woche setzte sich der FC Lachen/Altendorf in Allschwil klar mit 3:0 durch und verschaffte sich damit Luft im äusserst engen Tabellenmittefeld, das direkt in den Tabellenkeller übergeht.

Die Märchler erwischten einen optimalen Start: Bereits in den Anfangsminuten sorgten Lars Oberholzer (2.) und Patrick Schuler (4.) mit ihren Treffern für eine frühe Führung. In der Folge blieb Lachen spielbestimmend und kam zu weiteren Möglichkeiten, ohne das Resultat vor der Pause weiter auszubauen. Allschwil fand offensiv kaum Lösungen gegen die kompakte Defensive der Gäste.

Auch nach dem Seitenwechsel änderte sich wenig am Spielgeschehen: Lachen kontrollierte die Partie und suchte die Entscheidung, liess zunächst jedoch gute Chancen liegen. In der 62. Minute fiel dann die Vorentscheidung, als Babelessa Backa einen schnell vorgetragenen Angriff erfolgreich abschloss. Allschwil blieb insgesamt zu harmlos, während Lachen/Altendorf die Begegnung souverän zu Ende spielte und verdient drei Punkte mitnahm.

Bülach verpasst Chance auf einen Nichtabstiegsplatz

Lachens Gegner von letzter Woche, Bülach, konnte den guten Lauf von letzter Woche nicht mitnehmen und verpasst es, mit einem Sieg über Direktkonkurrent Binningen über den Strich zu klettern. Vor heimischem Publikum mussten sich die Zürcher Unterländer im Sechs-Punkte-Spiel 0:1 geschlagen geben.

Das einzige Tor des Spiels erzielte Ajibola Fadayiro in der 31. Minute. Mit dieser Niederlage verharrt Bülach weiterhin auf einem Abstiegsplatz.

Dübendorf sündigt erneut im Abschluss

Auch Dübendorf kann sich nicht aus dem Tabellenkeller befreien. Nach der knappen 2:3-Niederlage unter der Woche im Nachholspiel gegen Thalwil setzte es auch in Liestal eine ärgerliche 0:2-Niederlage für die Glattaler ab.

Zwar hatte der FCD über weite Strecken mehr Spielanteile und erspielten sich zahlreiche Möglichkeiten, liess diese aber ungenutzt. Mehrere Abschlüsse verfehlten das Ziel oder landeten an Latte und Pfosten. Effizienter präsentierten sich die Baselbieter, die kurz vor der Pause (40.) per Distanzschuss von Kevin Schreiber in Führung gingen und in der 70. Minute nach einem Konter durch Ismet Osmani auf 2:0 erhöhten.

Dübendorf erhöhte in der Schlussphase das Risiko, fand offensiv jedoch weiterhin keine Lösungen. FCD-Trainer Shaip Krasniqi war nach der Partie «brutal enttäuscht», wie er gegenüber «zo-online.ch» sagte: «Es ist megaschade, wenn du eine derart gute Leistung zeigst und dir so viele Chancen erspielst, und dann doch verlierst.» Und: «Wir haben noch einmal einen Gang raufschalten können und waren gefühlt 90 Prozent in Ballbesitz.»

Nützt alles nichts, wenn man die Tore nicht schiesst. Und so bleibt den Glattalern nur der zweitletzte Rang - mit einem Rückstand von inzwischen sechs Punkten auf einen Nichtabstiegsplatz.

Uster vergibt im Strichduell 2:0-Führung

Der FC Uster verpasst auswärts im Strichduell gegen Direktkonkurrent Ajoie-Monterri einen wichtigen Sieg. Besonders bitter: Die Zürcher Oberländer müssen sich nach einer 2:0-Führung mit einem 2:2 begnügen.

Dabei starteten die Gäste stark: Bereits in der 5. Minute brachte Leonit Trolli sein Team nach einer Einzelaktion in Führung. Uster blieb in der Folge spielbestimmend und kam zu mehreren guten Möglichkeiten, ohne nachzulegen. Erst nach gut einer Stunde erhöhte Nevio Kyburz in der 65. Minute nach einem Eckball auf 2:0. Die Antwort der Gastgeber folgte jedoch prompt: Nur eine Minute später verkürzte Roman Huber auf 1:2.

In der Schlussphase gelang Ajoie-Monterri der Ausgleich durch Mikail Ocal, der in der 81. Minute einen umstrittenen Foulpenalty verwertete. Uster liess damit erneut Punkte liegen. Schuld am verpassten Sieg sei aber nicht der Schiedsrichter, auch wenn er klaren Einfluss auf das Ergebnis genommen habe, sagte FCU-Trainer Etienne Scholz gegenüber «zo-online.ch»: «Wenn wir nämlich mehr von unseren vielen Chancen verwertet hätten, wären wir nicht abhängig gewesen von seinen Entscheiden.»

Gruppe 5

Seefeld siegt souverän und bleibt am Leader dran

Der FC Seefeld bleibt in der Interregio-Gruppe 5 auf Erfolgskurs und gewinnt gegen den FC Rorschach-Goldach klar mit 3:0. Damit feiert das Team den siebten Sieg in Serie und hält mit nur einem Punkt Rückstand den Druck auf Tabellenführer Weesen aufrecht.

Trotz mehrerer Ausfälle trat Seefeld von Beginn an dominant auf und bestimmte das Spielgeschehen mit viel Ballbesitz und hohem Tempo. Auch defensiv liessen die Stadtzürcher wenig zu. Anders Boberg erzielte in der 29. Minute das 1:0. Marc Fischer und Liam Bachmann entschieden die Partie im zweiten Durchgang mit einem Doppelschlag innert drei Minuten (62./65.). Rorschach-Goldach fand danach keine Mittel mehr, während Seefeld den Vorsprung kontrolliert ins Ziel brachte und seine starke Form bestätigte.