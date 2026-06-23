Zürich City SC präsentiert neues Trainerteam für die Saison 2026/27 Önen kehrt zum Interregio-Klub zurück von Pascal Kesselmark · Heute, 05:51 Uhr · 0 Leser

Der Zürich City SC stellt die Weichen für die Zukunft und startet mit einem neuen Trainerteam in die Saison 2026/27.

Nach einer starken Saison mit dem 3. Schlussrang in der 2. Liga interregional und der Qualifikation für die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups übernimmt per Trainingsstart am 7. Juli ein neuer Staff die sportliche Verantwortung für die 1. Mannschaft. Neuer Cheftrainer wird Vural Önen

Der erfahrene UEFA-A-Lizenz-Inhaber Vural Önen verfügt über eine langjährige Trainerkarriere und bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Leistungsfussball mit. In seiner Laufbahn war er unter anderem bei Zug 94 tätig und arbeitete als Assistent von Hakan Yakin beim FC Schaffhausen sowie beim türkischen Profiklub Istanbulspor. Er gilt als akribischer Arbeiter, moderner Fussballfachmann und ausgewiesener Förderer von ambitionierten Spielern.

Unterstützt wird Vural Önen von den beiden Co-Trainern Julien Manenti und Luis Frangao. Gemeinsam bringt das Trio grosse Erfahrung, Fachkompetenz und ein klares sportliches Konzept mit nach Zürich. Komplettiert wird das Trainerteam durch Goalietrainer Jonas Mendez, der seine erfolgreiche Arbeit mit den Torhütern fortsetzt, sowie durch Fabrizio Freimüller, der weiterhin für organisatorische Aufgaben und die Materialverantwortung rund um die 1. Mannschaft zuständig sein wird.