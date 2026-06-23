Zürich City SC präsentiert neues Trainerteam für die Saison 2026/27

Der Zürich City SC stellt die Weichen für die Zukunft und startet mit einem neuen Trainerteam in die Saison 2026/27.
Nach einer starken Saison mit dem 3. Schlussrang in der 2. Liga interregional und der Qualifikation für die 1. Hauptrunde des Schweizer Cups übernimmt per Trainingsstart am 7. Juli ein neuer Staff die sportliche Verantwortung für die 1. Mannschaft.
Neuer Cheftrainer wird Vural Önen
Der erfahrene UEFA-A-Lizenz-Inhaber Vural Önen verfügt über eine langjährige Trainerkarriere und bringt umfangreiche Erfahrung aus dem Leistungsfussball mit. In seiner Laufbahn war er unter anderem bei Zug 94 tätig und arbeitete als Assistent von Hakan Yakin beim FC Schaffhausen sowie beim türkischen Profiklub Istanbulspor. Er gilt als akribischer Arbeiter, moderner Fussballfachmann und ausgewiesener Förderer von ambitionierten Spielern.
Unterstützt wird Vural Önen von den beiden Co-Trainern Julien Manenti und Luis Frangao. Gemeinsam bringt das Trio grosse Erfahrung, Fachkompetenz und ein klares sportliches Konzept mit nach Zürich.
Komplettiert wird das Trainerteam durch Goalietrainer Jonas Mendez, der seine erfolgreiche Arbeit mit den Torhütern fortsetzt, sowie durch Fabrizio Freimüller, der weiterhin für organisatorische Aufgaben und die Materialverantwortung rund um die 1. Mannschaft zuständig sein wird.
Sportchef Andy Steinmetz freut sich auf die Zusammenarbeit:
«Wir haben uns intensiv mit der zukünftigen Ausrichtung beschäftigt und zahlreiche Gespräche geführt. Mit Vural und seinem Team haben wir eine Lösung gefunden, die fachlich und menschlich hervorragend zu unserem Verein passt. Sie bringen viel Erfahrung, Leidenschaft und klare Vorstellungen mit.»
Die Verantwortlichen des Zürich City SC sind überzeugt, dass das neue Trainerteam die positive Entwicklung der vergangenen Jahre weiterführen wird.
«Wir wollen als Verein weiterhin wachsen und uns sportlich Schritt für Schritt weiterentwickeln. Gemeinsam mit dem neuen Trainerteam werden wir unsere Strategie schärfen, junge Spieler fördern und gleichzeitig ambitionierte Ziele verfolgen. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zukunft», so Andy Steinmetz.
Die Vorbereitung auf die Saison 2026/27 beginnt am 7. Juli. Dann startet für die Mannschaft und das neue Trainerteam ein neues Kapitel beim Zürich City SC – mit viel Motivation, frischen Impulsen und dem klaren Ziel, die erfolgreiche Entwicklung der vergangenen Jahre fortzusetzen.
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