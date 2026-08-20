Zürich City muss aufsteigen - wer sonst?

Der ambitionierten Zürich City SC findet in der Gruppe 3 zuweilen unbekanntes Terrain vor. Das Gros dieser Gruppe sind neue Gegner für die Zürcher. Gleichwohl geht es zum Auftakt zuhause gegen einen alten Bekannten – wenn man so will – gegen den FC Allschwil. Mit den Baselbietern bekam es Zürich City schon letzte Saison zu tun.
Die vergangene Saison schloss Zürich City in der Gruppe 3 als Aufsteiger auf dem starken dritten Rang ab. Es gab 15 Siege, sechs Unentschieden und fünf Niederlagen. Der Rückstand auf Aufsteiger Thalwil betrug am Ende elf Punkte.
Nun steigt Zürich City unter dem neuen Cheftrainer Vural Önen in die Saison. Der 45-Jährige war zuletzt bei Zug 94 und davor beim FC Schaffhausen tätig. Er soll Zürich City weiter an der Spitze der Interregio etablieren. Vielmehr aber soll er den Verein zum Aufstieg in die 1. Liga führen.
Dafür hat Zürich City in der Sommerpause einiges an Vorarbeit geleistet. Einmal mehr gab es eine immense Transfer-Offensive. Unter den Neuzugängen sind namhafte Akteure - und auch wieder einige Ausland-Importe.
Immerhin aus der Region sind James Wyndham, Ivan Jakovljev (beide aus Uster), Labinot Bytyqi sowie Dionis Ramaj, die zuletzt mit Dübendorf aus der Interregio abstiegen.
Zidane Vaz Mendy und Matheus Schöllkopf bringen Erstliga-Erfahrung aus Freienbach beziehungsweise von der SV Schaffhausen mit. Obendrauf wechselten mit Renato Spachiou von YF Juventus und Gabriel Selmanaj vom FC Kreuzlingen auch zwei Spieler mit Erfahrung aus der Promotion League zu Zürich City.
Die Saisonvorbereitung lässt sich allemal sehen. Da gab es Siege gegen die Interregio-Vertreter Lachen/Altendorf, Linth 04 und Weesen sowie auch gegen Erstligist Kosova. Der Abschluss der Vorbereitung bildete das Duell in der ersten Runde des Schweizer Cups gegen den Super-League-Absteiger FC Winterthur (1:3)
Die Haupt-Widersacher des einzigen Vertreters aus dem Gebiet des Zürcher Fussballverbands dürften der Erstliga-Absteiger BSC Old Boys und der SC Dornach sein. Die Basler wollen schnellstmöglich zurück in die 1. Liga. Die Mannschaft aus dem Solothurner Schwarzbubenland wurden in der abgelaufenen Spielzeit einen Punkt vor Zürich City Tabellenzweiter.
Auf der Rechnung haben muss man zudem der FC Rothrist. Die Aargauer haben unter anderem Stephan Andrist geholt, den Torjäger vom Dienst beim Luzerner Erstligisten FC Schötz.
Und auch der FC Köniz könnte wieder eine starke Rolle in der vordersten Tabellenregion spielen. Die Berner schlossen die letzte Saison in der Gruppe 2 auf Rang sechs ab und haben nun die Gruppe gewechselt. Köniz spielte vor nicht allzu langer Zeit noch auf Stufe 1. Liga und Promotion League.
Im breiten Tabellenmittelfeld zu erwarten sind in dieser Gruppe der FC Liestal, der SC Binningen, der FC Kirchberg, die AS Italiana Bern und auch die beiden Aufsteiger FC Bern und FC Baden II. Gegen den Klassenerhalt stemmen sich derweil der FC Allschwil, der FC Klingnau sowie der dritte Aufsteiger aus der 2. Liga regional im Bunde der VfR Kleinhüningen.
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