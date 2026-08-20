Zürich City muss aufsteigen - wer sonst? Der Ausblick auf die Interregio-Gruppe 3 von Marco Huber · Heute, 12:03 Uhr · 0 Leser

Torjubel bei den Spielern von Zürich City. – Foto: Pascal Kesselmark | frozeninmo

Der ambitionierten Zürich City SC findet in der Gruppe 3 zuweilen unbekanntes Terrain vor. Das Gros dieser Gruppe sind neue Gegner für die Zürcher. Gleichwohl geht es zum Auftakt zuhause gegen einen alten Bekannten – wenn man so will – gegen den FC Allschwil. Mit den Baselbietern bekam es Zürich City schon letzte Saison zu tun.

Die vergangene Saison schloss Zürich City in der Gruppe 3 als Aufsteiger auf dem starken dritten Rang ab. Es gab 15 Siege, sechs Unentschieden und fünf Niederlagen. Der Rückstand auf Aufsteiger Thalwil betrug am Ende elf Punkte. Alle Transfers der Interregio-Gruppe 3 auf einen Blick

Nun steigt Zürich City unter dem neuen Cheftrainer Vural Önen in die Saison. Der 45-Jährige war zuletzt bei Zug 94 und davor beim FC Schaffhausen tätig. Er soll Zürich City weiter an der Spitze der Interregio etablieren. Vielmehr aber soll er den Verein zum Aufstieg in die 1. Liga führen.

Vural Önen steht wieder an der Seitenlinie von Zürich City. – Foto: Pascal Kesselmark | frozeninmotion.eu

Gewaltige Transfer-Offensive Dafür hat Zürich City in der Sommerpause einiges an Vorarbeit geleistet. Einmal mehr gab es eine immense Transfer-Offensive. Unter den Neuzugängen sind namhafte Akteure - und auch wieder einige Ausland-Importe. Immerhin aus der Region sind James Wyndham, Ivan Jakovljev (beide aus Uster), Labinot Bytyqi sowie Dionis Ramaj, die zuletzt mit Dübendorf aus der Interregio abstiegen. Zidane Vaz Mendy und Matheus Schöllkopf bringen Erstliga-Erfahrung aus Freienbach beziehungsweise von der SV Schaffhausen mit. Obendrauf wechselten mit Renato Spachiou von YF Juventus und Gabriel Selmanaj vom FC Kreuzlingen auch zwei Spieler mit Erfahrung aus der Promotion League zu Zürich City.

Zürich City forderte Winterthur (Antonio Marchesano) einiges ab. – Foto: Pascal Kesselmark | frozeninmotion.eu

Die Saisonvorbereitung lässt sich allemal sehen. Da gab es Siege gegen die Interregio-Vertreter Lachen/Altendorf, Linth 04 und Weesen sowie auch gegen Erstligist Kosova. Der Abschluss der Vorbereitung bildete das Duell in der ersten Runde des Schweizer Cups gegen den Super-League-Absteiger FC Winterthur (1:3) Konkurrenz aus der Nordwestschweiz Die Haupt-Widersacher des einzigen Vertreters aus dem Gebiet des Zürcher Fussballverbands dürften der Erstliga-Absteiger BSC Old Boys und der SC Dornach sein. Die Basler wollen schnellstmöglich zurück in die 1. Liga. Die Mannschaft aus dem Solothurner Schwarzbubenland wurden in der abgelaufenen Spielzeit einen Punkt vor Zürich City Tabellenzweiter.