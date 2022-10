Zürich City mit Arbeitssieg

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabine. Klysman Lucas Lopes Silva brachte Zürich-City in der 47. Minute in Front. In die Bredouille brachte Lambilate Jordan Tawaba die Stadtzürcher in der 64. Minute, indem der Verteidiger die Ampelkarte kassierte. Trotz Unterzahl war der Zürich City SC 1 in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als die Schwamendinger und fuhr somit einen 1:0-Sieg ein.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich der Gastgeber beim Sieg gegen Schwamendingen verlassen, und auch tabellarisch sieht es für die Stadtzürcher weiter verheissungsvoll aus. Zürich-City sammelt weiterhin fleissig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf sechs summiert. In der Bilanz kommen noch ein Unentschieden und drei Niederlagen dazu. Der Zürich City SC 1 befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Nächster Prüfstein für Zürich-City ist der FC Rüti 1 (Sonntag, 15:00 Uhr).