Zürich City: Jürgen Seeberger bereits nichts mehr Trainer

Jürgen Seeberger war während sieben Spielen Trainer bei Zürich City. – Foto: Pascal Kesselmark

Zürich City und die Trainerliebe: Kurz, intensiv – und schnell. Jürgen Seeberger kam, sah und siegte. Dennoch ist das Kapitel nach wenigen Wochen wieder zu Ende. Das sind die Gründe.

Für Jürgen Seeberger war das 2:3 in Bülach vom Wochenende die erste Niederlage als Coach bei Zürich City. Der ambitionierte Interregio-Absteiger ist trotz dem Rückschlag noch immer Thalwils erste Verfolger in der Gruppe 3. Trotzdem ist das Engagement des renommierten Profitrainers (u.a. Alemannia Aachen, Schaffhausen, Winterthur, Stuttgarter Kickers) bereits Geschichte. Nach gerade Mal sieben Wochen.