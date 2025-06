Zürich City braucht wieder einen neuen Coach

Das Trainer-Karussell dreht seit eh und je

Bei den Stadtzürchern, die zuvor zweimal trotz stets opulenten Kader den Aufstieg verpasst hatten, sind eigentlich seit dem Bestehen schnelle Wechsel auf dem Trainerposten an der Tagesordnung. So standen in der Vergangenheit unter anderem Sirwan Mohammadi und Andreas Amsler, Issoufou Camara oder aber auch prominentere Namen wie Vural Oenen sowie Ergün Dogru an der Seitenlinie.