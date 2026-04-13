Zürcher Zweitligist muss auf Trainersuche

FC Greifensee: Ära von Felix Bollmann endet. Felix Bollmann tritt beim FC Greifensee zum Ende der Saison als Trainer des Zweitliga-Teams «aus persönlichen Gründen» zurück. Der 67-Jährige war in zwei Amtszeiten für den FCG tätig: zunächst von Mitte 2015 bis Ende 2018, ehe er Anfang 2023 erneut übernahm. Unter Bollmann feierte der Verein 2018 und 2023 jeweils den Cupsieg. In der laufenden Meisterschaft kämpfen die Greifenseer in der Gruppe 2 einmal mehr um den Klassenerhalt. Wer seine Nachfolge antritt, ist derzeit noch offen.

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FC Kosova: Gesteiro geht in zweites Amtsjahr. Emilio Gesteiro bleibt auch über die laufende Saison hinaus Trainer beim FC Kosova. «Das gegenseitige Vertrauen und die gemeinsame Vision stimmen uns positiv für die kommenden Herausforderungen», heisst es in einer Mitteilung des Erstliga-Vereins. Gesteiro war im vergangenen Sommer von seinem langjährigen Posten als Assistenztrainer beim Promotion-League-Klub Cham zu den Stadtzürchern gewechselt und geht nun in sein zweites Amtsjahr.