 2026-07-06T13:26:36.144Z

Transfers

Zürcher Verstärkungen für Wohlen - Schötz richtet sich neu aus

Transferübersicht: 1. Liga, Gruppe 2

von Redaktion regional-fussball.ch · Heute, 14:23 Uhr · 0 Leser
– Foto: Rocco Bartsch

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TRB Maurer AG
Ruha Baer Immobilien AG
1. Liga, Gruppe 2
Grasshoppers II
Delémont
FC Wohlen
FC Solothurn

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Erstliga-Gruppe 2 werden laufend aktualisiert.

FC Bassecourt
Trainer: Ludovic Brugnerotto
Zugänge: Nathan Kisisa Kahumba (FC Rotkreuz), Moustapha Trousseau (FC Courtételle), Emir Drndar (FC Bosna Neuchâtel)
Abgänge:

FC Black Stars Basel
Trainer: Branko Bakovic
Zugänge: Marco Schwald (FC Zell i.W./GER), Joshua Wicht (FC Pratteln), Leon Foletti (FC Luzern U19), Ognjen Zivkovic (FC Pratteln), Roman Schneider (FC Pratteln), Juseong Lee (SV Muttenz), Djevit Osmani (SV Muttenz Nachwuchs), Jérémi Stachorsky (Ausland), Hamed Sako (SC Dornach)
Abgänge: Berkay Isiklar (VfR Kleinhüningen), Kaan Ozcan (VfR Kleinhüningen), Ricardo Farinha (SV Muttenz), Aleksandar Babic (FC Paradiso)

FC Concordia Basel
Trainer: Samir Tabakovic
Zugänge: Noa Stanic (SV Muttenz)
Abgänge: Robin Schneider (TuS Mechtersheim/GER), Aleksandar Rmus (SR Delémont)

FC Courtételle
Trainer: Vittorio Bevilacqua
Zugänge: Quentin Burkhalter (SR Delémont), Jan Muzangu (VfR Kleinhüningen)
Abgänge: Moustapha Trousseau (FC Bassecourt)

FC Langenthal
Trainer: Edvaldo Della Casa
Zugänge: Leandro Aversa (SC Kriens), Jasha Bracher (FC Besa Biel/Bienne)
Abgänge: Kevin Krasniqi (FC Breitenrain), Luca Heuberger (SC Cham), Erblin Shaqiri (FC Besa Biel/Bienne)

FC Münsingen
Trainer: Daniel Klossner
Zugänge: Noel Gemperle (FC Breitenrain), Fabrice Gwerder (BSC Young Boys II), Cristian Miani (FC Prishtina Bern)
Abgänge: Matti Forrer (FC Breitenrain)

FC Schötz
Trainer: Roger Felber
Zugänge: Leonardo Gubinelli (SC Kriens), Marco Rüedi (SC Kriens), André Imfeld (FC Dietikon), Ardi Molliqaj (Zug 94), Marius Kaiser (FC Zürich II), As Ibrahima Diakité (Bahlinger SC/GER), Hermann-Dieter Baka (C'Chartres/FRA)
Abgänge: Presley Pululu (FC Biel-Bienne), Almedin Hodzic (FC Entfelden), João Pedro Da Silva Lopes (SC Buochs)

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FC Solothurn
Trainer: Ervin Gashi
Zugänge: Nenad Zivkovic (FC Baden), Ydris Regaïa (SR Delémont), Kane Rawlins (FC Subingen), Dramane Sissoko (FC Wohlen), Emmanuel Mast (FC Biel-Bienne)
Abgänge: Mica Zimmermann (FC Grenchen 15), Onno Koekenbier (FC Grenchen 15), Dragan Stjepanovic (SR Delémont), Patrik Gjidoda (FC Winterthur II)

FC Wohlen
Trainer: Jérôme Oswald
Zugänge: Freddy M'Biye (FC Dietikon), Luis Mestre (FC Dietikon), Josuah Gerber (SV Höngg)
Abgänge: Noel Romano (FC Tuggen), Dramane Sissoko (FC Solothurn)

Grasshopper Club Zürich II
Trainer: Gernot Messner
Zugänge: Leon Hajrizi (FC Freienbach)
Abgänge:

SC Buochs
Trainer: Faras Pour Hayavi Zaseh
Zugänge: Tchere Mulanga (FC Sursee), Petar Ivanov (FC Emmenbrücke), João Pedro Da Silva Lopes (FC Schötz)
Abgänge: Abraham Yeboah Boateng (Zürich City SC), Pavel Fuchser (FC Rothenburg)

SR Delémont
Trainer: Armend Gashi
Zugänge: Lucas Endé (FC Alle), Luca Simmen (FC Besa Biel/Bienne), Iago Quintas (FC Ajoie-Monterri), Aleksandar Rmus (FC Concordia Basel), Dragan Stjepanovic (FC Solothurn), Lucas Cuenin (Racing Besançon/FRA), Zenel Gavazaj (Prizreni/KOS), Noham Boughazi (SV Muttenz), Lucas Fridez (US Boncourt)
Abgänge: Ydris Regaïa (FC Solothurn), Anthony Nagel (SV Muttenz), Quentin Burkhalter (FC Courtételle), Georges Etienne Gomis Gomis (FC Biel-Bienne)

SV Muttenz
Trainer: Peter Schädler
Zugänge: Emanuel Zünd (Meyrin FC), Anthony Nagel (SR Delémont), Yannick Schweizer (FC Basel II), Tom Murith (FC Bulle), Ricardo Farinha (FC Black Stars Basel), Lucas Mah (USA)
Abgänge: Juseong Lee (FC Black Stars Basel), Fernando Muelle Sanmartin (Rücktritt), Noa Stanic (FC Concordia Basel), Noham Boughazi (SR Delémont)

Zug 94
Trainer: Erminio Piserchia
Zugänge: Flavio Caserta (SC Kriens), Björn Bonthuis (FC Tuggen), Abduljabbar Al Abbadie (FC Küsnacht)
Abgänge: Diego Martin (SC Emmen), Alan Nabarro (FC Ibach), Sead Selishta (FC Suhr), Ardi Molliqaj (FC Schötz), Matthias Grob (FC Dietikon)

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