Zürcher Promotion-League-Gegner vor Trainerwechsel

FC Thalwil: Neue sportliche Leitung, Staff bleibt zusammen. Beim Interregio-Klub Thalwil übernimmt Davide Molinaro auf die neue Saison hin den Posten des Sportchefs. Er beerbt in dieser Funktion Christian Müller, der vier Jahre für den FCT tätig war. Molinaro engagierte sich zuletzt bei Red Star als Assistent der ersten Mannschaft und im Nachwuchsbereich. Weitere Stationen des 43-Jährigen als Cheftrainer waren Kilchberg-Rüschlikon und Schlieren. Kontinuität gibt es in Thalwil im Trainerstaff. Giovanni Lavigna, Antonio Cricri und Martin Dosch verlängerten ihre Verträge beim derzeitigen Tabellensechsten der Gruppe 3 um ein Jahr.

SC Cham: Die Ära Schwegler endet. Die Lage beim SC Cham bleibt nach dem 2:3 gegen Breitenrain angespannt. Als Tabellenzwölfter der drittklassigen Promotion League beträgt das Polster nach 29 von 34 Runden auf den Abstiegsstrich nur fünf Punkte. Jetzt vermeldet der Zuger Verein die Trennung von Trainer Roland Schwegler zum Ende der Saison. Laut Sportchef Marcel Werder seien "neue Impulse und frischen Wind" nötig. Der scheidende Schwegler war im Sommer 2019 vom Erstligisten Linth 04 nach Cham gewechselt. Unter ihm war in den letzten Jahren regelmässig ein einstelliger Platz erreicht worden. Bekannt ist auch schon der Nachfolger. Er heisst Pascal Nussbaumer und betreut derzeit noch die in der 2. Liga interregional ( Gruppe 3 ) spielende zweite Mannschaft von Cham.

FC Uzwil: Armando Müller tritt zum Ende der Saison ab. Der FC Uzwil und Armando Müller gehen zum Ende der Saison getrennte Wege. Das gab der abstiegsgefährdete Erstligist in einer Mitteilung bekannt. "Der Entscheid ist dem Vorstand nicht leicht gefallen, aber aufgrund grösserer Personalmutationen auch innerhalb des Vorstandes, über welche der FC Uzwil zu gegebener Zeit informieren wird, ergibt sich für den Verein die Möglichkeit eines 'Neustartes'", schreibt der Verein in einer Mitteilung. Müller war bei den St. Gallern zuletzt Sportchef und mehrfach auch Cheftrainer. So übernahm der 67-Jährige im letzten November, nach der Trennung mit dem glücklosen Giuseppe Gambino . Die Not in Uzwil ist noch immer gross - selbst wenn Leader Winterthur U21 unlängst überraschend 4:2 bezwungen wurde. Der FCU ist dennoch weiterhin in der Erstliga-Gruppe 3 auf einem Abstiegsplatz klassiert . Noch nicht bekannt ist auch wer den Cheftrainer-Posten bei den Uzwilern auf die kommende Meisterschaft übernimmt.

SC Goldau: Zimmermann/Müller übernehmen im Sommer. Beim SC Goldau übernimmt auf die kommende Saison hin eine neue Trainercrew das Interregio-Team. Ans Ruder kommen dann Marco Zimmermann und Christoph Müller. Das Duo war zuletzt bis 2022 gemeinsam beim FC Eschenbach LU tätig. In ihrer Amtszeit gelang auch der Aufstieg in die 2. Liga interregional. Bereits zuvor war beim SCG bekannt geworden, dass der Vertrag mit Beat Appert nicht mehr verlängert wird. Dieser hatte seit Sommer 2023 den Chefposten inne. Apperts Assistent Ivo Bürgi hat sich gleichzeitig entschieden, eine Pause einzulegen. Vorerst wollen Appert/Bürgi aber noch den drohenden Abstieg abwenden. Die Schwyzer liegen in der Gruppe 3 - wo auch die FVRZ-Klubs Thalwil und Lachen/Altendorf mitspielen - derzeit am Ende der Tabelle.

FC Rüti: Ciardo steigt in zweite Saison als Cheftrainer. Beim FC Rüti steht auch in der nächsten Saison Denis Ciardo als Coach an der Seitenlinie. "Mit seinem Engagement, seiner Leidenschaft für den Fussball und seinem Gespür für das Team hat er unsere Mannschaft in den letzten Monaten entscheiden weiterentwickelt", heisst es in einer Mitteilung des Vereins. Ciardo, zuvor bereits in der Rolle des Assistents, war im letzten Sommer nach dem Abstieg aus der 2. Liga zum Trainer befördert worden. Die Oberländer haben als derzeitiger Tabellendritter der Gruppe 6 weiterhin intakte Chancen auf den Wiederaufstieg.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfussballern FÜR Amateurfussballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

______________________________________________________________________________________

>>> Alle Fragen rund um FuPa werden an dieser Stelle beantwortet

>>> Folge FuPa Zürich auf Instagram - @fupa_zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf Facebook - @fupa.zuerich

>>> Folge FuPa Zürich auf X - @FuPa_Zuerich