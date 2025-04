Zürcher Interregio-Verein verlängert mit Trainer

Nun ist es offiziell: Ex-YB-Sportchef ist Präsident von Drittliga-Klub +++ Trainerwechsel bei abstiegsgefährdeten Drittliga-Klub +++ Drittligist entscheidet sich für Trainerwechsel +++ FC Freienbach weiter mit Flühmann

FC Bülach: Weiter mit Bernhardsgrütter als Trainer. Daniel Bernardsgrütter bleibt Coach beim FC Bülach. Dies vermeldet der Interregio-Verein. An seiner Seite bleibt auch Co-Trainer Albert Laski. Bernhardsgrütter war im letzten Juli zu den Unterländern gewechselt. "Unter der Führung von Daniel und Albert hat sich unsere Mannschaft nicht nur spielerisch, sondern auch taktisch und mental weiterentwickelt", schreibt der FCB in einer Mitteilung. Bülach liegt nach 20 Runden in der Gruppe 4 auf Platz 11. FC Affoltern am Albis: Neuer prominenter Präsident. Angekündigt war der Führungswechsel schon geraume Zeit. Jetzt ist es aber auch offiziell: Fredy Bickel ist an der Generalversammlung des FC Affoltern am Albis zum neuen Präsidenten gewählt worden. Bickel, der im Profifussball u.a. schon bei GC, dem FCZ, YB und Rapid Wien Führungsrollen inne hatte, sprach dann auch bei seiner Antrittsrede Klartext. "Nach diversen Gesprächen musste ich für mich zur Kenntnis nehmen, dass beim FC Affoltern nicht für die gleichen Ziele gebündelt wird. Zielsetzung und Meinungen gehen auseinander", wird er im "Anzeiger aus dem Bezirk Affoltern" zitiert. Sein Ziel ist es nun den FCA zu einen. Und weiter: "Dafür gebe ich mir ein Jahr Zeit. Schaffe ich es nicht, trage ich die Verantwortung, werde Konsequenzen ziehen und mich sofort wieder aus meinem Amt verabschieden. Das ist keine Drohung. Im Gegenteil. Ich setze mich damit unter Druck, weil ich es zusammen mit euch schaffen will." Tatsächlich setzte der FC Affoltern am Albis zuletzt auch sportlich nur noch selten Akzente. Unrühmlicher Höhepunkt waren die nationalen Schlagzeilen (wir berichteten) um den damaligen Trainer des Frauen-Teams, der im Nachgang wegen sexueller Belästigung 2023 sogar für zwei Jahren gesperrt wurde. Der neue Präsident Bickel ist mit dem FC Affoltern am Albis seit der Kindheit eng verbunden. Unlängst eröffnete er auch mit seiner Partnerin in Mettmenstetten ein Restaurant. Ausserdem ist der 59-Jährige seit Kurzem im Verwaltungsrat des FC Winterthur.