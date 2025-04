Zürcher Interregio-Gegner vollzieht Trainerwechsel

SC Goldau: Zimmermann/Müller übernehmen im Sommer. Beim SC Goldau übernimmt auf die kommende Saison hin eine neue Trainercrew das Interregio-Team. Ans Ruder kommen dann Marco Zimmermann und Christoph Müller. Das Duo war zuletzt bis 2022 gemeinsam beim FC Eschenbach LU tätig. In ihrer Amtszeit gelang auch der Aufstieg in die 2. Liga interregional. Bereits zuvor war beim SCG bekannt geworden, dass der Vertrag mit Beat Appert nicht mehr verlängert wird. Dieser hatte seit Sommer 2023 den Chefposten inne. Apperts Assistent Ivo Bürgi hat sich gleichzeitig entschieden, eine Pause einzulegen. Vorerst wollen Appert/Bürgi aber noch den drohenden Abstieg abwenden. Die Schwyzer liegen in der Gruppe 3 - wo auch die FVRZ-Klubs Thalwil und Lachen/Altendorf mitspielen - derzeit am Ende der Tabelle.

FC Rüti: Ciardo steigt in zweite Saison als Cheftrainer. Beim FC Rüti steht auch in der nächsten Saison Denis Ciardo als Coach an der Seitenlinie. "Mit seinem Engagement, seiner Leidenschaft für den Fussball und seinem Gespür für das Team hat er unsere Mannschaft in den letzten Monaten entscheiden weiterentwickelt", heisst es in einer Mitteilung des Vereins. Ciardo, zuvor bereits in der Rolle des Assistents, war im letzten Sommer nach dem Abstieg aus der 2. Liga zum Trainer befördert worden. Die Oberländer haben als derzeitiger Tabellendritter der Gruppe 6 weiterhin intakte Chancen auf den Wiederaufstieg.